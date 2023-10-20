Роман Ротенберг высказался о том, чем российский хоккей может гордиться.

– В эти дни в Перми проходит форум «Россия – спортивная держава», и там есть стенд от ФХР. Назовите три главные темы, чем может сейчас гордиться наш хоккей?

– Федерации хоккея России важно участвовать в самых разнообразных форумах, в том числе и международных. Это всегда хороший обмен опытом, взаимодействие с коллегами из других видов спорта, смежных отраслей. Общаешься, смотришь, находишь точки соприкосновения, выделяешь вещи, которые могут быть полезными для развития хоккея.

Мы можем гордиться своей молодежью – считаю, что наша система подготовки хоккеистов «Красная Машина» уже приносит свои плоды. Мы выстроили основу, на которой наш хоккей может развиваться на годы вперед.

Мы можем гордиться инфраструктурой. Здесь есть куда расти, но за последние годы в России появилось много отличных новых арен.

Третий момент – связь со славными традициями советского хоккея. Мы стараемся их хранить, растить наших игроков в этой системе координат, чтобы имена наших великих хоккеистов не были для них пустым звуком, – сказал первый вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг.