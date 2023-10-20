Ротенберг о том, чем может гордиться хоккей России: «Молодежью – система «Красная Машина» приносит плоды. Инфраструктурой, третий момент – связь с традициями советского хоккея»

Теги СКА ФХР КХЛ чемпионат СССР Роман Ротенберг детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, чем российский хоккей может гордиться.

– В эти дни в Перми проходит форум «Россия – спортивная держава», и там есть стенд от ФХР. Назовите три главные темы, чем может сейчас гордиться наш хоккей?

– Федерации хоккея России важно участвовать в самых разнообразных форумах, в том числе и международных. Это всегда хороший обмен опытом, взаимодействие с коллегами из других видов спорта, смежных отраслей. Общаешься, смотришь, находишь точки соприкосновения, выделяешь вещи, которые могут быть полезными для развития хоккея.

Мы можем гордиться своей молодежью – считаю, что наша система подготовки хоккеистов «Красная Машина» уже приносит свои плоды. Мы выстроили основу, на которой наш хоккей может развиваться на годы вперед.

Мы можем гордиться инфраструктурой. Здесь есть куда расти, но за последние годы в России появилось много отличных новых арен.

Третий момент – связь со славными традициями советского хоккея. Мы стараемся их хранить, растить наших игроков в этой системе координат, чтобы имена наших великих хоккеистов не были для них пустым звуком, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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7 комментариев

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Максим Столбов
Остановите этого оратора, а то он его понесёт к царским временам.
+5
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CrazyRamm
надеюсь, этот персонаж подольше останется у руля ска)
+2
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Фанат Сан-Марино
Ответ Максим Столбов
Остановите этого оратора, а то он его понесёт к царским временам.
Уже поздно, он найдёт параллели с Ледовым побоищем 1242 года
+2
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Bartez1986
Ответ Максим Столбов
Остановите этого оратора, а то он его понесёт к царским временам.
а у нас не царские времена?)
+3
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Russ Ivan
Юмористические ноги...
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Donotbother
Придумал хоккейную кричалку по мотивам Лего Ниндзяго муви (у кого дети 5-12 лет, возможно, смотрели): Ром, Ром, уходи! Мерзкий папа, мерзкий сын - свали!
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вован63
А какие плоды приносит красная машина?
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