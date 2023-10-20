Бобровский вышел на 2-е место по победам в истории «Флориды» (107), обогнав Ванбисбрука. У Луонго – 230

Сергей Бобровский вышел на 2-е место по победам в истории «Флориды» (107).

Российский вратарь отразил 29 бросков из 30 в матче с «Торонто» (3:1).

У него стало 107 побед в 189 матчах за «Пантерс» в регулярных чемпионатах. Бобровский вышел на чистое 2-е место в истории клуба, опередив (106 в 268).

Рекорд удерживает (230 в 572). На 4-м месте идет (101 в 248).