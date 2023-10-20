Бобровский вышел на 2-е место по победам в истории «Флориды» (107), обогнав Ванбисбрука. У Луонго – 230

Теги рейтинги Флорида Сергей Бобровский Томаш Вокоун Роберто Луонго НХЛ Джон Ванбисбрук Хоккей

Сергей Бобровский вышел на 2-е место по победам в истории «Флориды» (107).

Российский вратарь отразил 29 бросков из 30 в матче с «Торонто» (3:1).

У него стало 107 побед в 189 матчах за «Пантерс» в регулярных чемпионатах. Бобровский вышел на чистое 2-е место в истории клуба, опередив Джона Ванбисбрука (106 в 268). 

Рекорд удерживает Роберто Луонго (230 в 572). На 4-м месте идет Томаш Вокоун (101 в 248). 

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