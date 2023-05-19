Бобровский отразил 63 из 65 бросков «Каролины» в 1-м матче финала Востока. Он обновил рекорд «Флориды» по сэйвам за игру в плей-офф

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Михаил Шталенков Сергей Бобровский НХЛ Джон Ванбисбрук рекорды Йоонас Корписало Игорь Шестеркин Хоккей

Сергей Бобровский отразил 63 из 65 бросков «Каролины» в 1-м матче серии и стал 2-й звездой.

«Флорида» обыграла «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

Российский вратарь обновил личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф. 

Предыдущий рекорд «Флориды» принадлежал Джону Ванбисбруку. В четвертом матче финала Кубка Стэнли-1996 против «Колорадо» (0:1 3ОТ) он отразил 55 бросков из 56. Единственный пропущенный им гол (от Уве Круппа) принес «Эвеланш» победу в серии со счетом 4-0 и чемпионство. 

Предыдущий личный рекорд Сергея был установлен в «Коламбусе». Он сделал 54 сэйва после 58 бросков во втором матче серии первого раунда плей-офф 2018 с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). 

Российский рекорд был установлен Игорем Шестеркиным («Рейнджерс») в прошлом году – 79 сэйвов после 83 бросков в первом матче серии первого раунда с «Питтсбургом» (3:4 3ОТ).

Результат Бобровского – 3-й среди россиян, при этом лучший при победе. На втором месте идет Михаил Шталенков (1997 год, «Анахайм») – 70 сэйвов после 73 бросков в четвертом матче серии второго раунда с «Детройтом» (2:3 2ОТ). 

Лучший результат в НХЛ (с сезона-1955/56, когда официально стала учитываться статистика бросков) принадлежит вратарю «Коламбуса» Йоонасу Корписало – 85 сэйвов после 88 бросков в первом матче серии первого раунда с «Тампой» (2:3 5ОТ). 

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78 комментариев

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Сергей Кот
эх, красиво было бы взять чашку, и закрыть рот всем, кто говорил что это провальный трансфер
+135
-9
+126
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Real_v_dushe
Очень удивил в этом плей-офф, вот от кого от кого, но от него я лично никак не ожидал такого уровня игры.
+73
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Сергей Кот
Ответ YoRHa
Вот когда про это говорили, тогда и нужно было рот затыкать. А сейчас затыкать некому — все высказались и молчат😅
рот затыкается делом. он сейчас это дело делает. если доделает, то заткнет.
+44
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Evgeny Trifonov
Все так удивляются игре Сергея. Хочу напомнить что это элитный вратарь который брал 2 Везины в Коламбусе, а не в контендерах как некоторые. Все проблемы во Флориде скорее связаны с психологией давил огромный контракт, голову привёл в порядок и тащит на своём уровне. Персонально лично за него болею в этом розыгрыше
+37
-1
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Марсель Объелся
Его сейв против Нечаса 1 на 1 был просто космическим
+31
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Фанат Ференцвароша
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Боб боженька просто
+32
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GLW
для 7 периодов не много бросков
+26
-4
+22
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YoRHa
Ответ Сергей Кот
эх, красиво было бы взять чашку, и закрыть рот всем, кто говорил что это провальный трансфер
Вот когда про это говорили, тогда и нужно было рот затыкать. А сейчас затыкать некому — все высказались и молчат😅
+23
-6
+17
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Андрей Трубецкой
Бобер умница, никаких бабочек и больше 2 забить нереально)))
+16
0
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Фтемноте
Красава. Тащил как GOAT.
+14
0
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Владимир Кувшинов
Кто бы что не говорил две Везины за плюшки не дают!!
+13
0
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Василий Батарейкин
Ответ GLW
для 7 периодов не много бросков
Поверь мне, это ОЧЕНЬ МНОГО!
+18
-6
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antoha1896
Ответ Сергей Кот
эх, красиво было бы взять чашку, и закрыть рот всем, кто говорил что это провальный трансфер
Трансфер уже не повальный. Этим ПО Боб полностью реабилитировался. Кто бы мог подумать, что пантеры в финал конференции выйдут!
+11
0
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42mk@
Ответ Дмитрий Белов
Бобер реально делает разницу, интересно что мешало ему играть ТАК в последние года три ?
Серёга просто прикинул что Кубок стоит где то 70 лямов.и играет ровно на один кубок за контракт.
+11
-1
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6kMz
Ответ Сергей Кот
эх, красиво было бы взять чашку, и закрыть рот всем, кто говорил что это провальный трансфер
Не слишком ли громко звучит фраза "закрыть рот", и особенно "заткнуть" в отношениие тех, кто по делу критиковал первые три года контракта Бобровского? Понятно, что сейчас он вернулся на свой уровень, но это разве не отменяет того, что прошлые три года команда переплачивала за не самую лучшую игру?
+15
-5
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Safkzn
так держать, Боб, ты близко, ты очень близко, только не облажайся, вот твой звездный час
+10
0
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ror
Ответ Дмитрий Белов
Бобер реально делает разницу, интересно что мешало ему играть ТАК в последние года три ?
так сейчас чашку брать будет))) а три года только деньги
+12
-2
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Амфитрион
С победой! Отлично Флорида и восхитительно Боб! Супер-Боб! Все по делу, Флорида в овере была лучше, просто Андерсон тоже тащил отлично. Шикарная серия нас ждет.
+9
0
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antoha1896
Ответ GLW
для 7 периодов не много бросков
А вы думаете в 4 и далее дв они с таким же запалом играют, как и в основное время? А так, время не особо важно, процент отраженных отличный, 97% и это при 65 бросках
+11
-2
+9
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WOODDY
96.92 процента отражённых бросков!!!!!!!!!!!!!!!!!
+9
0
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Deathspell Omega
Ответ Evgeny Trifonov
Все так удивляются игре Сергея. Хочу напомнить что это элитный вратарь который брал 2 Везины в Коламбусе, а не в контендерах как некоторые. Все проблемы во Флориде скорее связаны с психологией давил огромный контракт, голову привёл в порядок и тащит на своём уровне. Персонально лично за него болею в этом розыгрыше
брал 2 Везины в Коламбусе, а не в контендерах как некоторые.
________________________

Более того, один раз "Коламбус" даже в плей-офф не вышел, но Бобровский "Везину" все равно получил.
+7
0
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Boser Bube
А где все йумаристы с визгами про худший контракт лиги? в особенности казанская медсестричка, гг.
+11
-5
+6
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Einfach Safari
тащи Боб
+6
0
+6
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Влад Кабалов
Удачи и вратарского фарта, Сергей! Сделай свое главное дело в профессии - подними над головой Кубок Стэнли! Ты точно этого заслуживаешь, но путь еще долог и работы много.
+5
0
+5
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Дмитрий Белов
Бобер реально делает разницу, интересно что мешало ему играть ТАК в последние года три ?
+6
-1
+5
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