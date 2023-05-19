Бобровский отразил 63 из 65 бросков «Каролины» в 1-м матче финала Востока. Он обновил рекорд «Флориды» по сэйвам за игру в плей-офф

Сергей Бобровский отразил 63 из 65 бросков «Каролины» в 1-м матче серии и стал 2-й звездой.

« » обыграла «Харрикейнс» (3:2 4ОТ) в первом матче финала Восточной конференции (1-0).

Российский вратарь обновил личный и клубный рекорды по числу сэйвов в матче плей-офф.

Предыдущий рекорд «Флориды» принадлежал . В четвертом матче финала Кубка Стэнли-1996 против «Колорадо» (0:1 3ОТ) он отразил 55 бросков из 56. Единственный пропущенный им гол (от Уве Круппа) принес «Эвеланш» победу в серии со счетом 4-0 и чемпионство.

Предыдущий личный рекорд был установлен в «Коламбусе». Он сделал 54 сэйва после 58 бросков во втором матче серии первого раунда плей-офф 2018 с «Вашингтоном» (5:4 ОТ).

Российский рекорд был установлен («Рейнджерс») в прошлом году – 79 сэйвов после 83 бросков в первом матче серии первого раунда с «Питтсбургом» (3:4 3ОТ).

Результат Бобровского – 3-й среди россиян, при этом лучший при победе. На втором месте идет (1997 год, «Анахайм») – 70 сэйвов после 73 бросков в четвертом матче серии второго раунда с «Детройтом» (2:3 2ОТ).

Лучший результат в НХЛ (с сезона-1955/56, когда официально стала учитываться статистика бросков) принадлежит вратарю «Коламбуса» Йоонасу Корписало – 85 сэйвов после 88 бросков в первом матче серии первого раунда с «Тампой» (2:3 5ОТ).