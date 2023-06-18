Бобровский, Барков и Экблад – в списке разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers

Сергей Бобровский – в списке разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers.

Портал составил топ-3 самых разочаровавших игроков финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» (1-4).

В список вошли голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский, защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий клуба Александр Барков.

В финальной серии у Бобровского 1 победа при 4 поражениях и 84,4% отраженных бросков.

Барков набрал 2 (1+1) балла в 5 играх серии, Экблад также отметился 2 (1+1) очками.