Бобровский, Барков и Экблад – в списке разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Аарон Экблад Хоккей

Сергей Бобровский – в списке разочарований финала Кубка Стэнли по версии The Hockey Writers.

Портал составил топ-3 самых разочаровавших игроков финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Вегасом» (1-4).

В список вошли голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский, защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий клуба Александр Барков.

В финальной серии у Бобровского 1 победа при 4 поражениях и 84,4% отраженных бросков. 

Барков набрал 2 (1+1) балла в 5 играх серии, Экблад также отметился 2 (1+1) очками.

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10 комментариев

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FaithDevotion
Ответ Maxim Shumov
По Баркову и Экбладу - логично. А вот пребывание Боба в этом списке - весьма забавно. Человек 2 раунда отстоял с отсутствием защиты, расстреливали откуда хотели. В финале было ощущение, что Вегас как будто тренировку проводит возле ворот Флориды. Делали что хотели и никто им не мешал. В последнем матче аж 9 штук накидали, это же с ума сойти. Просто все думали, что Бобровский снова выкатит на себе нулевую защиту.
Ну список разочарований всё же не за первые раунды, а в конкретно финале Боб не был стеной (и далеко до того)
+14
-3
+11
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Arctic_Baron
Ответ FaithDevotion
Из защитников вообще было раздолье, кого выбирать, но Экблад, конечно, показал класс - второй в списке лучших оборонительных защитников, ага) А вообще, всё логично. Барков тоже нифига не звёздный хоккей показал, Бобровский с ужасной статистикой
Он весь сломанный играл.
+4
-1
+3
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Барин
Все эти рейтинги разочарования в финале это полный бред.
Игроки уже прошли через ад, боль, кровь, травмы.
+4
-3
+1
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Maxim Shumov
По Баркову и Экбладу - логично. А вот пребывание Боба в этом списке - весьма забавно. Человек 2 раунда отстоял с отсутствием защиты, расстреливали откуда хотели. В финале было ощущение, что Вегас как будто тренировку проводит возле ворот Флориды. Делали что хотели и никто им не мешал. В последнем матче аж 9 штук накидали, это же с ума сойти.
Просто все думали, что Бобровский снова выкатит на себе нулевую защиту.
+8
-8
0
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FaithDevotion
Из защитников вообще было раздолье, кого выбирать, но Экблад, конечно, показал класс - второй в списке лучших оборонительных защитников, ага) А вообще, всё логично. Барков тоже нифига не звёздный хоккей показал, Бобровский с ужасной статистикой
+1
-1
0
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hhlg
Ткачук где? ;)
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-2
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DENbright
Главное разочарование это защитники Флориды, им все можно волчий билет на работу в хоккее выписывать.
0
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0
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Александр Максаков
Ответ FaithDevotion
Ну список разочарований всё же не за первые раунды, а в конкретно финале Боб не был стеной (и далеко до того)
Невероятно, не быть стеной, когда тебя каждый матч расстреливают из всех возможных положений! Вот же сволочь, не смог ещё одну серию на голове простоять...
+1
-1
0
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DENbright
Ответ Александр Максаков
Невероятно, не быть стеной, когда тебя каждый матч расстреливают из всех возможных положений! Вот же сволочь, не смог ещё одну серию на голове простоять...
Да там явно эксперты по квотам черные, женщины, геи и прочие трасформеры. Не увидеть главную причину тренер и защитники в целом, как причину поражения эти персонажи не могли в принципе.
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DENbright
Ответ hhlg
Ткачук где? ;)
Ткачук это священная корова, тем более в 5 матче не играл. Значит не виноват в поражении
0
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