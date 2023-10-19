Антон Слепышев: «Судейство в КХЛ квалифицированное, не хуже НХЛ. У меня нет претензий, разве что не нужно теребить шайбу на вбрасывании»

Теги ЦСКА судьи НХЛ КХЛ Антон Слепышев Матч ТВ Хоккей

Антон Слепышев считает, что судейство в КХЛ не хуже, чем в НХЛ.

Нападающий с 2015 по 2018 год выступал в НХЛ за «Эдмонтон».

«У меня [к судьям] нет претензий. Они уже добились прогресса. Разве что не нужно теребить шайбу на вбрасывании. Мы, игроки, концентрируемся на борьбу, а тут раз подняли руку, второй… Господи, я уже меняться хочу. Хотя это их работа, за это их тоже спрашивают.

В НХЛ же – первое вбрасывание и поехали. Сами посмотрите. Там уже крайние съезжаются на точку. Это не такой важный элемент. Никто на этом не зацикливается, это же просто игра. В целом судейство у нас квалифицированное, не хуже НХЛ.

Кстати, в Северной Америке я ни разу ни от кого не слышал претензий в сторону арбитров. Только один матч у нас был в плей‑офф с «Анахаймом», когда Райан Кеслер зажал щиток нашему вратарю Кэму Тэлботу, и мы пропустили. Тот матч стал переломным в серии, в седьмой игре мы уступили.

Бывают какие‑то детали, но в Америке вообще не касаются судейства. У нас же постоянно говорят об арбитрах. Вечно диалог, какие‑то эмоции. Это и меня иногда касается. Но что с ними разговаривать? Если они уже приняли решение, то его не изменят», – сказал нападающий ЦСКА Антон Слепышев.

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