Федоров о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Поражение от «Металлурга» завело ребят и определенные механизмы в ЦСКА, проигрывать дома нам не к лицу»
Сергей Федоров прокомментировал победу ЦСКА в матче против «Нефтехимика» (5:1).
«Нашу команду с победой, удалось сыграть все 60 минут правильно, были разные ситуации на льду – большинство, меньшинство, «пять на пять». Игра понравилась, но всегда есть над чем работать.
Сегодня парни – молодцы, наших болельщиков с победой. Спасибо им за поддержку.
Владислав Каменев не поехал на выезд? Небольшое повреждение, думаю, через два-три дня все будет нормально. Отсутствие Антона Слепышева? Он пока проходит определенную реабилитацию, точные сроки неизвестны, но это не ближайшая неделя.
Надеюсь, настрой на следующую игру с «Куньлунь Ред Стар» будет таким же, как сегодня. Поражение от «Металлурга» завело ребят и определенные механизмы в команде, проигрывать дома нам не к лицу. Сегодня они молодцы, отдались процессу», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.
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