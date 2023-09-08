Федоров о 5:1 с «Нефтехимиком»: «Поражение от «Металлурга» завело ребят и определенные механизмы в ЦСКА, проигрывать дома нам не к лицу»

Сергей Федоров прокомментировал победу ЦСКА в матче против «Нефтехимика» (5:1).

«Нашу команду с победой, удалось сыграть все 60 минут правильно, были разные ситуации на льду – большинство, меньшинство, «пять на пять». Игра понравилась, но всегда есть над чем работать.

Сегодня парни – молодцы, наших болельщиков с победой. Спасибо им за поддержку.

не поехал на выезд? Небольшое повреждение, думаю, через два-три дня все будет нормально. Отсутствие Антона ? Он пока проходит определенную реабилитацию, точные сроки неизвестны, но это не ближайшая неделя.

Надеюсь, настрой на следующую игру с « » будет таким же, как сегодня. Поражение от «Металлурга» завело ребят и определенные механизмы в команде, проигрывать дома нам не к лицу. Сегодня они молодцы, отдались процессу», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.