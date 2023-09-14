Слепышев о неудачах ЦСКА: «Никакой паники нет – в том году так же мучились. Сезон длинный, наберем еще форму»

Антон Слепышев заявил, что в ЦСКА нет паники из-за неудач на старте сезона.

Армейцы потерпели 4 поражения в 6 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера команда уступила « » (1:4).

О матче

«Легко выводы сделать – у соперника работает большинство, у нас – нет. Можно разбирать их большинство, но с такой манерой исполнения, как у Гусева, Уила, можно говорить, что они все равно найдут 2-3 момента, из которых один реализуют.

Рецепт прост – меньше удаляться. Никакой паники нет – в том году мучились, все так же все проходили, выбирались из этой ситуации. Сезон длинный, наберем еще форму».

О травме

«Было неудачное падение, когда команда играла в футбол на сборе в Минске. Все долго срасталось, не было смысла раньше выходить – не дай бог какое столкновение, перелом и операция. Думаю, пару игр нужно, чтобы набрать оптимальную форму», – сказал .

Что с ЦСКА? Худший старт в истории: две победы в 6 матчах (правда, СКА еще ниже)