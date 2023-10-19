Валерий Белов: «Малкин неудержим, когда он в оптимальных кондициях. У него нет слабых мест, он эффективен во всех трех зонах»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Питтсбург Валерий Белов Евгений Малкин НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Валерий Белов оценил выступление Евгения Малкина на старте сезона НХЛ.

В первых 4 играх сезона 37-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 7 (3+4) очков.

– Когда вы видели такого Малкина?

– В первую очередь на ум приходит золотой для нашей команды чемпионат мира-2012 в Швеции и Финляндии. Малкин тогда доминировал на турнире, его звено с двумя Александрами – Поповым и Пережогиным – играло и эффективно, и эффектно, вело сборную за собой.

– В чем, на ваш взгляд, феномен Малкина?

– В универсальности. У Малкина нет слабых мест, он эффективен во всех трех зонах, может и отдать, и забить, и начать, и завершить. При этом с его габаритами может и побороться за шайбу – в углах, на пятачке, на вбрасываниях.

То, что у нас растет уникальный центрфорвард, понял еще в первом сезоне Малкина в «Магнитке». В 18 лет он играл много и по-спортивному агрессивно, чувствовался характер. Сегодня мы с молодежью стараемся возиться, постепенно вводим в состав, иногда она тушуется, но это не про молодого Малкина.

– Для вас нынешний подъем игрока – сюрприз?

– Нет. В прошлом сезоне «Питтсбург» не попал в плей-офф, значит, Малкин получил время для полноценного отдыха и планомерной предсезонки. А когда Евгений в оптимальных кондициях, он неудержим, – сказал экс-тренер сборной России и клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Белов. 

Малкин вышел на чистое 3-е место по голам в НХЛ среди россиян (474), обогнав Могильного. До Федорова – 9 шайб

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Ну в защите к нему уж есть вопросы. А средней и чужой зоне - да, монстр
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