ИИХФ повторно отказала ФХР в допуске к юношеским ОИ-2024

Теги ФХР ИИХФ сборная России U17 ТАСС Хоккей

ИИХФ ответила отказом на просьбу ФХР допустить сборные до юношеских ОИ-2024.

Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация повторно попросит ИИХФ допустить до международных турниров юниорские сборные России. Обращение было направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет. 

Как сообщает ТАСС, в письме из ИИХФ упоминается принятое в феврале 2022 года решение совета организации о недопуске российских сборных и клубов до международных соревнований из соображений безопасности.

Отмечается, что решение относится ко всем российским командам независимо от возраста и пола игроков. ИИХФ не рассматривает допуск сборных России до юношеских Олимпийский игр 2024 года.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 19 января по 1 февраля 2024 года. Ранее МОК сообщил, что не запрещал российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

Тардиф о допуске футбольных команд России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»

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2 комментария

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ivan555navi
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"о недопуске российских сборных и клубных команд до международных соревнований из соображений безопасности"
А израильских спортсменов не хотят отстранить из соображений безопасности?
А американских? Сколько в мире людей ненавидящих США, тут больше всего требуется безопасность.
Вот, после таких заявлений, только отмороженные русофобы могут говорить о "демократическом Западе". Там лжец на лжеце и лжецом погоняет.
Как правильно сказал В.Путин - это империя лжи.
+11
-6
+5
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Сергей Косомов
Некогда такого не было и вот опять.
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