ИИХФ повторно отказала ФХР в допуске к юношеским ОИ-2024

ИИХФ ответила отказом на просьбу ФХР допустить сборные до юношеских ОИ-2024.

Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация повторно попросит ИИХФ допустить до международных турниров юниорские сборные России. Обращение было направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет.

Как сообщает ТАСС, в письме из ИИХФ упоминается принятое в феврале 2022 года решение совета организации о недопуске российских сборных и клубов до международных соревнований из соображений безопасности.

Отмечается, что решение относится ко всем российским командам независимо от возраста и пола игроков. ИИХФ не рассматривает допуск сборных России до юношеских Олимпийский игр 2024 года.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 19 января по 1 февраля 2024 года. Ранее МОК сообщил, что не запрещал российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх.

Тардиф о допуске футбольных команд России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»