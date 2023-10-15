Сергей Коньков: «Мы росли на Могильном, Федорове, Буре, а новое поколение будет равняться на Малкина и Овечкина. Они уже побили все возможные и невозможные рекорды»

Теги Питтсбург Сергей Коньков Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Павел Буре Александр Могильный Хоккей

Сергей Коньков отметил, что Евгений Малкин входит в число лучших игроков НХЛ.

– То, что Малкин уже находится в лидерах бомбардирской гонки и набрал уже шесть очков, говорит о его прекрасной физической форме. С самого начала чемпионата он уже показывает отличную игру. И то, что Малкин догнал Александра Могильного по голам в НХЛ, подтверждает его уровень.

Мы росли на примерах Могильного, Федорова, Буре, а сейчас новое поколение будет равняться на Малкина и Овечкина. Это ребята, которые уже побили все возможные и невозможные рекорды и закрепляют за собой высочайшие статистические данные в НХЛ.

– Какой игры вы ждете от Евгения Малкина в сезоне НХЛ?

– Жду стабильной результативной игры. Надеюсь, что его функциональное состояние позволит провести весь чемпионат и максимально показывать свои возможности, радовать зрителей. Уровень мастерства высочайший, несмотря на возраст. Малкин демонстрирует очень интересную игру, на которую приходят зрители.

Я желаю ему провести все матчи в сезоне, показывать результативный хоккей и проявлять свой талант во всей красе, – сказал экс-форвард «Локомотива».

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1 комментарий

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Diego Zidan
Ты вырос на путине, как и все мы
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