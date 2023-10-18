«Авангард» интересуется Жафяровым («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Авангард Амур возможные переходы КХЛ Динамо Дамир Жафяров Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров интересен «Авангарду».

Как сообщает «Бизнес Online», омский клуб активно интересуется форвардом.

«Амур» и «Динамо» также контактируют с «Ак Барсом» по Жафярову. 

Ранее сообщалось, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего. На счету Дамира Жафярова 1 гол в 10 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Амур» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса» (Metaratings)

«Динамо» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса». В контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без согласия («Чемпионат»)

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11 комментариев

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Антон Фёдоров
давайте к нам в Омск, может попрёт.
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pavelrytov@icloud.com
Вообще интересно было бы посмотреть его в тройке с Гераськиным и Спунером. Думаю не провалился бы
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boxellevogue
Ответ Александр Невский
Татары плохо приживаются в омске
Шарипзянов не даст соврать
+2
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Kluger55
На Валю Пьяного в Омск, как там говорили, даже не крещённый перекрестится.
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Rudenzik
Напрашивается обмен в Амур, и для игрока возможность игры в первом звене и хорошая зарплата, и для Ак Барса скинуть тяжёлый контракт и чтобы не конкуренту достался. В Динамо и Авангарде он не будет в первом звене, а во втором звене он не будет так эффективен
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hett
а авангард молодцы, по понятиям живут, не спрашивают, а интересуются 👏
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Александр Невский
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Татары плохо приживаются в омске
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Wild Hunt
Ответ Rudenzik
Напрашивается обмен в Амур, и для игрока возможность игры в первом звене и хорошая зарплата, и для Ак Барса скинуть тяжёлый контракт и чтобы не конкуренту достался. В Динамо и Авангарде он не будет в первом звене, а во втором звене он не будет так эффективен
На счет тяжелого контракта есть лайфхак: Ак Барс разрывает с ним контракт, условный Авангард, Амур или Динамо дает денежную компенсацию с учетом вычета неустойки и подписывает на этот сезон за два лимончика. Бинго. Не нужно даже придумывать ничего нового 😆
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Радмир Уфимцев
Ответ hett
а авангард молодцы, по понятиям живут, не спрашивают, а интересуются 👏
С салавата пример берут)
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