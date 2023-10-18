«Авангард» интересуется Жафяровым («Бизнес Online»)
Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров интересен «Авангарду».
Как сообщает «Бизнес Online», омский клуб активно интересуется форвардом.
«Амур» и «Динамо» также контактируют с «Ак Барсом» по Жафярову.
Ранее сообщалось, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего. На счету Дамира Жафярова 1 гол в 10 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Амур» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса» (Metaratings)
«Динамо» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса». В контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без согласия («Чемпионат»)
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