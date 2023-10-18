«Авангард» интересуется Жафяровым («Бизнес Online»)

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров интересен «Авангарду».

Как сообщает «Бизнес Online», омский клуб активно интересуется форвардом.

«Амур» и «Динамо» также контактируют с « » по Жафярову.

Ранее сообщалось, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего. На счету 1 гол в 10 играх текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Амур» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса» (Metaratings)

«Динамо» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса». В контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без согласия («Чемпионат»)