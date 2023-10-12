Жафяров не набрал очков и не нанес ни одного броска за 11:41 в матче с «Амуром». Он сыграл впервые с 28 сентября
Дамир Жафяров не набрал очков в матче против «Амура» (5:3).
Нападающий «Ак Барса» сыграл в игре Фонбет Чемпионата КХЛ впервые с 28 сентября.
Дамир Жафяров провел на льду 11 минут 41 секунду и не отметился результативными действиями. Он не нанес ни одного броска по воротам.
Всего на его счету 1 гол в 10 играх сезона.
Ранее сообщалось, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего.
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