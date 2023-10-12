Жафяров не набрал очков и не нанес ни одного броска за 11:41 в матче с «Амуром». Он сыграл впервые с 28 сентября

Теги Ак Барс КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров не набрал очков в матче против «Амура» (5:3).

Нападающий «Ак Барса» сыграл в игре Фонбет Чемпионата КХЛ впервые с 28 сентября.

Дамир Жафяров провел на льду 11 минут 41 секунду и не отметился результативными действиями. Он не нанес ни одного броска по воротам.

Всего на его счету 1 гол в 10 играх сезона.

Ранее сообщалось, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего.

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5 комментариев

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Казань АК БАРС
Как не набрал очков, у него пас при первом голе!
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Дамир Абдуллин
Ответ Казань АК БАРС
Как не набрал очков, у него пас при первом голе!
На сайте КХЛ тот пас записан на Журавлёва, а не на Жафярове.
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mishanina
ну и что ? раз платят значит достоин , а не хотят его видеть в Казани , меняйте
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marshal .masha
Ответ Казань АК БАРС
Как не набрал очков, у него пас при первом голе!
Не смотря игры, открываю повторы, Журавлев отдает на Дыняка, Дыняк вбрасывает, Кателевский гол. Даже на льду нет Жафярова
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marshal .masha
Ответ Дамир Абдуллин
На сайте КХЛ тот пас записан на Журавлёва, а не на Жафярове.
Так кто отдавал , того и записали)
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