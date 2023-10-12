Зинэтула Билялетдинов: «Жафяров старался, это радует. Ему было тяжело, он давно не играл, оценивать рано»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (5:3).
– Команды играли хорошо, показывали хороший хоккей. Ребята хорошо подготовились к матчу, забили свои голы, справились. Готовимся к следующему матчу в Хабаровске.
– С чем связываете две шайбы, пропущенные при счете 5:1?
– Соперник прибавил в движении, агрессии. Создал моменты, которые воплотил в голы.
– Расслабленности со стороны «Ак Барса» не было?
– Нет, это заслуга хабаровской команды.
– Остались недовольны какими-то моментами в игре своей команды или вам все понравилось?
– Всегда бывают и хорошие моменты, и плохие. Надо разобраться, понять и исправлять их.
– Второй сезон подряд «Ак Барс» хорошо проводит матчи на Дальнем Востоке. В чем секрет?
– Никаких секретов нет: ребята хорошо трудятся, все работают.
– Насколько довольны игрой Дамира Жафярова, вернувшегося сегодня в состав?
– Думаю, ему было тяжело, он давно не играл, оценивать рано. Старался, это радует, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
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