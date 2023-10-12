Зинэтула Билялетдинов: «Жафяров старался, это радует. Ему было тяжело, он давно не играл, оценивать рано»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (5:3).

– Команды играли хорошо, показывали хороший хоккей. Ребята хорошо подготовились к матчу, забили свои голы, справились. Готовимся к следующему матчу в Хабаровске.

– С чем связываете две шайбы, пропущенные при счете 5:1?

– Соперник прибавил в движении, агрессии. Создал моменты, которые воплотил в голы.

– Расслабленности со стороны «Ак Барса» не было?

– Нет, это заслуга хабаровской команды.

– Остались недовольны какими-то моментами в игре своей команды или вам все понравилось?

– Всегда бывают и хорошие моменты, и плохие. Надо разобраться, понять и исправлять их.

– Второй сезон подряд «Ак Барс» хорошо проводит матчи на Дальнем Востоке. В чем секрет?

– Никаких секретов нет: ребята хорошо трудятся, все работают.

– Насколько довольны игрой , вернувшегося сегодня в состав?

– Думаю, ему было тяжело, он давно не играл, оценивать рано. Старался, это радует, – сказал главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.