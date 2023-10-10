«Амур» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса» (Metaratings)
«Амур» хочет выменять форварда Дамира Жафярова у «Ак Барса».
Утверждается, что хабаровский клуб проявляет активный интерес к 29-летнему игроку.
Руководство «Амура» намерено выменять игрока у казанцев, удовлетворив в том числе его финансовые запросы.
На старте сезона Жафяров провел 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Он не выходит на лед с 28 сентября.
Сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не настроен продолжать работать с игроком.
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