«Амур» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса» (Metaratings)

«Амур» хочет выменять форварда Дамира Жафярова у «Ак Барса».

Утверждается, что хабаровский клуб проявляет активный интерес к 29-летнему игроку.

Руководство « » намерено выменять игрока у казанцев, удовлетворив в том числе его финансовые запросы.

На старте сезона провел 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Он не выходит на лед с 28 сентября.

Сообщалось, что главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов не настроен продолжать работать с игроком.