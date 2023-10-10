«Амур» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса» (Metaratings)

Теги Ак Барс Амур возможные переходы КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

«Амур» хочет выменять форварда Дамира Жафярова у «Ак Барса».

Утверждается, что хабаровский клуб проявляет активный интерес к 29-летнему игроку. 

Руководство «Амура» намерено выменять игрока у казанцев, удовлетворив в том числе его финансовые запросы.

На старте сезона Жафяров провел 9 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Он не выходит на лед с 28 сентября. 

Сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не настроен продолжать работать с игроком.

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1 комментарий

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ftw2002@yandex.ru
Отличный вариант для Дамира - лучше уж играть в Амуре, чем сидеть на лавке в Акбарсе)
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