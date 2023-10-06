«Ак Барс» ищет варианты обмена Жафярова. Но пока что безуспешно

«Ак Барс» готов обменять Дамира Жафярова.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что казанский клуб находится в активном поиске вариантов обмена нападающего, но пока что безуспешно.

Нападающий не получил ни секунды игрового времени в прошлом матче « » против «Авангарда» (5:4 ОТ).

был заявлен как 13-й форвард и провел всю игру на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 10 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате, набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 09:19.

Зарплата игрока – 60 миллионов рублей.