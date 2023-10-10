«Динамо» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса». В контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без согласия («Чемпионат»)
«Динамо» хочет выменять Дамира Жафярова у «Ак Барса».
Как сообщает «Чемпионат», в контракте хоккеиста есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока. В случае одобрения со стороны самого форварда сделка может быть осуществлена.
Утверждается, что на данный момент обмену мешает ряд других обстоятельств.
Сегодня Жафяров вновь не попал в состав «Ак Барса». Нападающий пропустит матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».
На старте сезона Дамир провел 9 матчей за казанский клуб и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Он не выходит на лед с 28 сентября.
Сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не настроен продолжать работать с игроком.
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