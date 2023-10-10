«Динамо» хочет выменять Жафярова у «Ак Барса». В контракте форварда есть пункт о запрете на обмен без согласия («Чемпионат»)

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Динамо Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

«Динамо» хочет выменять Дамира Жафярова у «Ак Барса».

Как сообщает «Чемпионат», в контракте хоккеиста есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока. В случае одобрения со стороны самого форварда сделка может быть осуществлена.

Утверждается, что на данный момент обмену мешает ряд других обстоятельств.

Сегодня Жафяров вновь не попал в состав «Ак Барса». Нападающий пропустит матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом». 

На старте сезона Дамир провел 9 матчей за казанский клуб и забил 1 гол при среднем игровом времени 10:46. Он не выходит на лед с 28 сентября. 

Сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не настроен продолжать работать с игроком.

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6 комментариев

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Machine Head
Новость отличная . Жафяров москвич , ближе к дому. Надеюсь , что в Динамо заиграет. Где родился -там пригодился.
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Dragon10
А так ли он нужен Динамо? Только на случай травм или дисквы ведущих игроков за такой контракт слишком жирно, наверное. Лучше ему ехать в Амур
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Clever_mind
За мешок картошки его не отдадут. Хотя от менеджмента Барсов можно ожидать какой угодно глупости. В том сезоне Чудинова отпустили просто так, а потом мучились в финале с Лямкинами и Юдинами
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ЧакЧак
спрос есть и это хорошо, Хуснутдинова с Хайрулиным бы еще в довес условному Амуру
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Павел Вовченко
Ответ Clever_mind
За мешок картошки его не отдадут. Хотя от менеджмента Барсов можно ожидать какой угодно глупости. В том сезоне Чудинова отпустили просто так, а потом мучились в финале с Лямкинами и Юдинами
А вдруг вспомнят, что сами за мешок получили Войнова и Шипачева и пойдут навстречу
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