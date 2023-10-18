Форвард «Металлурга» Юров о 4:0 с «Автомобилистом»: «Получается хорошо играть через пас, комбинации различные. Дай бог, будет так продолжаться»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Данила Юров Хоккей

Данила Юров оценил победу «Металлурга» над «Автомобилистом» (4:0) в КХЛ.

«Тяжелая игра, «Автомобилист» до этого дома не проиграл ни разу, мы хорошо выполнили установку тренера. Всегда старались играть в атаку, сейчас получается хорошо играть через пас, комбинации различные, здорово, что получается, дай бог, будет так продолжаться. 

Был ли наигран гол? У нас наиграно чуть другое, но шайба отскочила удачно, в какой-то степени повезло.

Взаимодействие в молодежной тройке? С Гребенкиным еще в школе играли, с Грассом – в «Лисах», надо просто больше общаться в жизни и находить общий язык», – сказал нападающий «Металлурга».

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