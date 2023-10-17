«Металлург» победил «Автомобилист» – 4:0. 20-летний Набоков сделал первый шатаут в КХЛ, отразив 29 бросков
Вратарь Илья Набоков впервые сыграл на ноль в КХЛ.
«Металлург» обыграл «Автомобилист» (4:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний голкипер магнитогорской команды Илья Набоков сделал первый шатаут в лиге, отразив все 29 бросков.
В первом периоде вратарь парировал 7 бросков, во втором – 9, в третьем – 13.
«Металлург» одержал третью победу подряд. «Автомобилист» впервые проиграл на домашнем льду в этом сезоне.
«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, «Автомобилист» – на третьем.
А команда сегодня огонь, Набоков красавчик. 👍💫