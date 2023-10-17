«Металлург» победил «Автомобилист» – 4:0. 20-летний Набоков сделал первый шатаут в КХЛ, отразив 29 бросков

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Андрей Разин Илья Набоков Хоккей

Вратарь Илья Набоков впервые сыграл на ноль в КХЛ.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» (4:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний голкипер магнитогорской команды Илья Набоков сделал первый шатаут в лиге, отразив все 29 бросков.

В первом периоде вратарь парировал 7 бросков, во втором – 9, в третьем – 13.

«Металлург» одержал третью победу подряд. «Автомобилист» впервые проиграл на домашнем льду в этом сезоне.

«Металлург» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, «Автомобилист» – на третьем.

7 комментариев

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Stepan Moris
Какая же сегодня классная игра!!! С победой Металлург!!! И катались, и комбинировали! Даже не хочется вспоминать касяки Дронова и Пресса!! 2 в меньшинстве - сказка!!! А какая феноменальная игра у Набокова получилась, загляденье!! Дырку нужно продавать))) Всех болельщиков Магнитки с вкусной победой!!!!
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Болельщик МГ
Это победа Набокова
+4
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Олег
Согласен полностью на счёт Дыры.
А команда сегодня огонь, Набоков красавчик. 👍💫
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Юра Збицкий
Набок красвец!!!
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Огюст
Отлично сыграл воротный Металлурга ,но так безобразно ,как сыграл в меньшинстве "Авто " играть невозможно и вот первое поражение дома !
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Владимир Кувшинов
Ответ Stepan Moris
Какая же сегодня классная игра!!! С победой Металлург!!! И катались, и комбинировали! Даже не хочется вспоминать касяки Дронова и Пресса!! 2 в меньшинстве - сказка!!! А какая феноменальная игра у Набокова получилась, загляденье!! Дырку нужно продавать))) Всех болельщиков Магнитки с вкусной победой!!!!
Гений Разина! А косяки были от того что команда попала в "яму" он сам говорил!!
+1
0
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