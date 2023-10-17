19-летний Юров забил «Автомобилисту» – у форварда «Металлурга» 12 очков в 18 играх. В прошлом сезоне столько же баллов он набрал в 59 матчах
Данила Юров забил шестой гол в сезоне КХЛ.
«Металлург» победил «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
19-летний нападающий магнитогорцев Данила Юров забросил шайбу в ворота соперника в первом периоде.
Таким образом, на его счету теперь 12 (6+6) очков при полезности «плюс 7» в 18 играх регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 14:39.
В прошлом сезоне Юров набрал 12 (6+6) баллов в 59 играх чемпионата. Среднее игровое время – 8:05.
На данный момент Юров делит второе место в списке бомбардиров «Металлурга» с Никитой Гребенкиным.
В НХЛ Данила Юров задрафтован «Миннесотой». Контракт хоккеиста с «Металлургом» рассчитан до 2024 года.
Тот же Козлов из молодых да ранних, два сезона с командой вообще не забивал, на след. сезон 14 отвез.