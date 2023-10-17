19-летний Юров забил «Автомобилисту» – у форварда «Металлурга» 12 очков в 18 играх. В прошлом сезоне столько же баллов он набрал в 59 матчах

Теги Металлург Мг Автомобилист Миннесота видео НХЛ КХЛ Данила Юров Хоккей

Данила Юров забил шестой гол в сезоне КХЛ.

«Металлург» победил «Автомобилист» (4:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

19-летний нападающий магнитогорцев Данила Юров забросил шайбу в ворота соперника в первом периоде.

Таким образом, на его счету теперь 12 (6+6) очков при полезности «плюс 7» в 18 играх регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 14:39.

В прошлом сезоне Юров набрал 12 (6+6) баллов в 59 играх чемпионата. Среднее игровое время – 8:05.

На данный момент Юров делит второе место в списке бомбардиров «Металлурга» с Никитой Гребенкиным.

В НХЛ Данила Юров задрафтован «Миннесотой». Контракт хоккеиста с «Металлургом» рассчитан до 2024 года. 

7 комментариев

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killman@list.ru
Че то мне кажется в следующем году уедит в нхл
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alklimov2018
Ну и что. Это нормально, это возраст.
Тот же Козлов из молодых да ранних, два сезона с командой вообще не забивал, на след. сезон 14 отвез.
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ansat
Гребенкин кстати тоже молодой, всего на полгода старше.
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Фёдор Кузнецов
Юрову всего 19,а по ощущениям играет уже очень давно, и не только по ощущениям больше 100 матчей в КХЛ, а с плей-офф и 150 наберётся
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Hitgoe Himgob
Ответ alklimov2018
Ну и что. Это нормально, это возраст. Тот же Козлов из молодых да ранних, два сезона с командой вообще не забивал, на след. сезон 14 отвез.
Только Слава в 15 в Вышке союзной начал, а в 17 лет уже 14 шайб отвёз(первый серьезный взрослый сезон). Нашли с кем сравнить
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Фёдор Кузнецов
Ответ Maxim Shumov
Вротен скоро заберет и скажет, что это он вырастил?
Металлург один из тех клубов у которого не забирают молодёжь
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