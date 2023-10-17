Разин о 4:0 над «Автомобилистом»: «Ребята молодцы, все классно, супер. Уверенная победа, были хорошие клюшки»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказался о победе над «Автомобилистом».

«Металлург» выиграл со счетом 4:0 в игре регулярного чемпионата КХЛ.

– Ребята молодцы, других слов нет. Мне очень приятно выигрывать в Екатеринбурге, очень приятно с таким хорошим счётом.

Я считаю, что уверенная победа. Были моменты, конечно, когда «Автомобилист» мог забить, но из этого и состоит хоккей.

Проявили характер, мужество – наверное, такие слова подходят, поэтому заслуженно победили.

– Вы стали первой командой, которая выиграла в Екатеринбурге в этом сезоне. Какие у вас эмоции?

– Все классно, все супер.

– Вы одержали свою двухсотую победу в КХЛ. Рады были сделать это именно сегодня?

– Да, можно сказать, счастлив.

– Ваш коллега Игорь Ларионов недавно высказывался о плохих клюшках. Как вам те клюшки, которыми играет ваша команда?

– Сегодня у нас были хорошие клюшки, я считаю. Какие будут в Челябинске – посмотрим, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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2 комментария

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Machine Head
Заказные журналисты будут еще три месяца вспоминать про клюшки . Но если бы вы были умные и близки к хоккею , то не задавали бы такие вопросы. А Разин красавчик! Мои поздравления. Жаль , что Динамо тебя не выхватило.
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Stepan Moris
Продолжать в том же духе!!!! Клюшки оставить сегодняшние!!!)))
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