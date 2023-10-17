Разин о 4:0 над «Автомобилистом»: «Ребята молодцы, все классно, супер. Уверенная победа, были хорошие клюшки»
Андрей Разин высказался о победе над «Автомобилистом».
«Металлург» выиграл со счетом 4:0 в игре регулярного чемпионата КХЛ.
– Ребята молодцы, других слов нет. Мне очень приятно выигрывать в Екатеринбурге, очень приятно с таким хорошим счётом.
Я считаю, что уверенная победа. Были моменты, конечно, когда «Автомобилист» мог забить, но из этого и состоит хоккей.
Проявили характер, мужество – наверное, такие слова подходят, поэтому заслуженно победили.
– Вы стали первой командой, которая выиграла в Екатеринбурге в этом сезоне. Какие у вас эмоции?
– Все классно, все супер.
– Вы одержали свою двухсотую победу в КХЛ. Рады были сделать это именно сегодня?
– Да, можно сказать, счастлив.
– Ваш коллега Игорь Ларионов недавно высказывался о плохих клюшках. Как вам те клюшки, которыми играет ваша команда?
– Сегодня у нас были хорошие клюшки, я считаю. Какие будут в Челябинске – посмотрим, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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