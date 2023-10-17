Форвард «Амура» Хохлачев сыграет в матче с «Трактором» после инцидента с прыжком на машину

Теги Трактор Амур КХЛ Александр Хохлачев Хоккей

Александр Хохлачев примет участие в матче с «Трактором».

Тренерский штаб «Амура» включил нападающего в заявку команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Александр Хохлачев занял место в третьей тройке нападения вместе с Дмитрием Шевченко и Станиславом Бочаровым.

Ранее хоккеист прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение. Хоккеист принес извинения.

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