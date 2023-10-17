Карандин об «Амуре»: «Поступок Хохлачева – клякса. Но главная проблема не в нем, а в депрессивном стиле игры и отсутствии молодежи»

Юрий Карандин не считает поступок Александра Хохлачева главной проблемой «Амура».

На днях форвард прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения.

«По традиции внимательно слежу за Хабаровском, там хорошая школа, есть потенциал. При Вадиме он использовался, выстреливала молодежь – и своя, и из аренды.

Руководство края летом поверило в хоккей, выделило средства. За эти ресурсы были приобретены ветераны, но результат пока сомнительный. Как и селекция в целом.

Вот сейчас в прессе много обсуждают поступок , это действительно клякса для «тигров». Но главная проблема клуба все же не в Хохлачеве, а в несколько депрессивном, оборонительном стиле игры. И отсутствии молодежи.

« » чем-то начал напоминать «Адмирал»-2, ушли эмоции, задор. В прошлом году команда была с другим лицом, в регионе есть ностальгия по Епанчинцеву», – сказал Карандин.