Карандин об «Амуре»: «Поступок Хохлачева – клякса. Но главная проблема не в нем, а в депрессивном стиле игры и отсутствии молодежи»

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Юрий Карандин Александр Хохлачев Андрей Мартемьянов Михаил Дегтярев Хоккей

Юрий Карандин не считает поступок Александра Хохлачева главной проблемой «Амура».

На днях форвард прыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

Клуб оштрафовал игрока за неподобающее поведение, он принес извинения

«По традиции внимательно слежу за Хабаровском, там хорошая школа, есть потенциал. При Вадиме Епанчинцеве он использовался, выстреливала молодежь – и своя, и из аренды.

Руководство края летом поверило в хоккей, выделило средства. За эти ресурсы были приобретены ветераны, но результат пока сомнительный. Как и селекция в целом.

Вот сейчас в прессе много обсуждают поступок Хохлачева, это действительно клякса для «тигров». Но главная проблема клуба все же не в Хохлачеве, а в несколько депрессивном, оборонительном стиле игры. И отсутствии молодежи.

«Амур» чем-то начал напоминать «Адмирал»-2, ушли эмоции, задор. В прошлом году команда была с другим лицом, в регионе есть ностальгия по Епанчинцеву», – сказал Карандин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий