Светлов о Малкине: «Если выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов оценил результативность Евгения Малкина на старте сезона.

В 3 матчах чемпионата НХЛ форвард «Питтсбурга» набрал 6 (2+4) очков.

– Для нас лидерство Малкина в споре российских бомбардиров – большой сюрприз, все-таки в последние годы его мучили травмы, он выглядел тяжеловато, своей тенью. А для вас?

– Малкину 37 лет, он крупный, мощный форвард. Обычно хоккеисты такого плана теряют кондиции раньше, чем менее габаритные игроки.

Но на старте этого сезона Евгений выглядит на удивление легко. Современная НХЛ – челночная лига, с большим объемом катания, игрой от ворот до ворот, постоянный «старт – тормоз». Без функциональной готовности там делать нечего.

Так вот Малкин сегодня смотрится в НХЛ очень органично и современно, у него отличное движение. Если выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере.

– За счет чего Малкин прибавил?

– Ответ есть только у самого Евгения и его команды. Возможно, что секрет в предсезонной подготовке. Не удивлюсь, если Малкин и его тренер в своей предсезонке летом что-то поменяли. Думаю, журналисты еще спросят Евгения об этом, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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4 комментария

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The world champion 1998
Боюсь, все же, что нет. Стабильным здоровьем никогда не отличался и возраст.
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Bobby Clarke
Ответ The world champion 1998
Боюсь, все же, что нет. Стабильным здоровьем никогда не отличался и возраст.
Даже будучи здоровым, режим "Лемье" он включает эпизодически.
+1
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k.vlad
Ответ Bobby Clarke
Даже будучи здоровым, режим "Лемье" он включает эпизодически.
А как это ты ему ответил?)) мне было написано, что отвечать нельзя!)))
+1
0
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k.vlad
Отвечаю дайблу, который "ограничил ответ...". да че тут бояться? он какой сезон играет? травмы потом пойдут, просто посмотри все последние сезоны. Он по очкам за игру чуть-ли не лучший из России...
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