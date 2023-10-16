Светлов о Малкине: «Если выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере»

Сергей Светлов оценил результативность Евгения Малкина на старте сезона.

В 3 матчах чемпионата НХЛ форвард « » набрал 6 (2+4) очков.

– Для нас лидерство Малкина в споре российских бомбардиров – большой сюрприз, все-таки в последние годы его мучили травмы, он выглядел тяжеловато, своей тенью. А для вас?

– Малкину 37 лет, он крупный, мощный форвард. Обычно хоккеисты такого плана теряют кондиции раньше, чем менее габаритные игроки.

Но на старте этого сезона выглядит на удивление легко. Современная НХЛ – челночная лига, с большим объемом катания, игрой от ворот до ворот, постоянный «старт – тормоз». Без функциональной готовности там делать нечего.

Так вот Малкин сегодня смотрится в НХЛ очень органично и современно, у него отличное движение. Если выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере.

– За счет чего Малкин прибавил?

– Ответ есть только у самого Евгения и его команды. Возможно, что секрет в предсезонной подготовке. Не удивлюсь, если Малкин и его тренер в своей предсезонке летом что-то поменяли. Думаю, журналисты еще спросят Евгения об этом, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.