Плющев о том, наберет ли Малкин 100 очков за сезон: «Начало неплохое. Но Женя будет играть для команды, а не для собственных рекордов»

Теги Питтсбург Владимир Плющев Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Владимир Плющев оценил бомбардирские достижения Евгения Малкина в новом сезоне.

«Скажем так, особенно большого удивления в отношении результативного старта Евгения в НХЛ у меня не возникло. Он является настоящим мастером, который входит в элитную группу игроков всей лиги.

Малкин наконец-то сумел решить все свои проблемы, связанные со здоровьем, что находит прямое отражение в его действиях на льду. У него все еще сохраняется желание играть.

Не буду загадывать, сумеет ли он наконец набрать 100 очков за сезон, но скажу, что у него уже неплохое начало. Уверен, Женя продолжит в том же духе, но позволю себе небольшое уточнение: он будет прежде всего играть для команды, а не для собственных рекордов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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2 комментария

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Maxim Shumov
Камень в огород Великого?)
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Антон Якимцев
Ответ Maxim Shumov
Камень в огород Великого?)
Скорее булыжник.
0
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