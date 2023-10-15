Плющев о том, наберет ли Малкин 100 очков за сезон: «Начало неплохое. Но Женя будет играть для команды, а не для собственных рекордов»

Владимир Плющев оценил бомбардирские достижения Евгения Малкина в новом сезоне.

«Скажем так, особенно большого удивления в отношении результативного старта в у меня не возникло. Он является настоящим мастером, который входит в элитную группу игроков всей лиги.

Малкин наконец-то сумел решить все свои проблемы, связанные со здоровьем, что находит прямое отражение в его действиях на льду. У него все еще сохраняется желание играть.

Не буду загадывать, сумеет ли он наконец набрать 100 очков за сезон, но скажу, что у него уже неплохое начало. Уверен, Женя продолжит в том же духе, но позволю себе небольшое уточнение: он будет прежде всего играть для команды, а не для собственных рекордов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Малкин о 6 очках за 3 матча: «Надеюсь, сезон завтра закончится – и я выиграю «Артс Трофи»