Максим Рыбин: «Погоня Овечкина за Гретцки переходит в разряд достижений на все времена, такое вряд ли кто-то перебьет, кроме Мэттьюса. В отношении Малкина стоит мыслить более трезво»

Теги Питтсбург Торонто Вашингтон Максим Рыбин Евгений Малкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Остон Мэттьюс Хоккей

Максим Рыбин надеется, что Евгений Малкин наберет 100 очков за сезон НХЛ.

«Не могу сказать, что я как-то особенно удивлен таким ярким стартом от Евгения в НХЛ. Он давно находится в статусе одного из звездных игроков лиги, и очень приятно, что он показал такую игру именно в тот момент, когда к нему стали возникать вопросы в США. Безусловно, будет очень круто, если он наконец-то сумеет достигнуть 100 очков в регулярном сезоне.

Но давайте подождем несколько месяцев, прежде чем делать долгоиграющие прогнозы. Сейчас такой же ажиотаж начинается и в отношении американца Остона Мэттьюса из «Торонто», от которого уже ждут лучшего сезона в карьере после его хет-триков всего в двух матчах.

На мой взгляд, погоня Овечкина за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена и является чем-то запредельным. Такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. Кроме все того же Мэттьюса, пожалуй, шансов ни у кого не будет.

В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол+пас» и про связанные с этим триумфы, на чем ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идет такая вдохновенная игра», – сказал бывший нападающий СКА.

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