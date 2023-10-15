Максим Рыбин: «Погоня Овечкина за Гретцки переходит в разряд достижений на все времена, такое вряд ли кто-то перебьет, кроме Мэттьюса. В отношении Малкина стоит мыслить более трезво»

Максим Рыбин надеется, что Евгений Малкин наберет 100 очков за сезон НХЛ.

«Не могу сказать, что я как-то особенно удивлен таким ярким стартом от в . Он давно находится в статусе одного из звездных игроков лиги, и очень приятно, что он показал такую игру именно в тот момент, когда к нему стали возникать вопросы в США. Безусловно, будет очень круто, если он наконец-то сумеет достигнуть 100 очков в регулярном сезоне.

Но давайте подождем несколько месяцев, прежде чем делать долгоиграющие прогнозы. Сейчас такой же ажиотаж начинается и в отношении американца из « », от которого уже ждут лучшего сезона в карьере после его хет-триков всего в двух матчах.

На мой взгляд, погоня за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена и является чем-то запредельным. Такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. Кроме все того же Мэттьюса, пожалуй, шансов ни у кого не будет.

В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол+пас» и про связанные с этим триумфы, на чем ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идет такая вдохновенная игра», – сказал бывший нападающий СКА.

Малкин о 6 очках за 3 матча: «Надеюсь, сезон завтра закончится – и я выиграю «Артс Трофи»