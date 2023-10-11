Коньков о Рендуличе: «За последние годы мы привыкли, что ведущих игроков «Сочи» забирают в СКА. Такая закономерность имеется»

Сергей Коньков поделился ожиданиями от игры Борны Рендулича в СКА.

Форвард перешел в клуб в результате обмена из « ».

«Жду от Рендулича результативных действий в нападении. В ХК «Сочи» он проявил себя в роли лидера. За последние годы мы привыкли к тому, что ведущих игроков этой команды забирают в . Такая закономерность имеется.

Все это делается ради того, чтобы усилить линию нападения питерской команды.

Питер испытывает сложности в атакующих действиях, ему не хватает наконечника, поэтому руководство клуба ищет варианты по усилению. Если Рендулич будет показывать тот же хоккей, то он сможет помочь команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.