Коньков о серийности обменов с участием СКА и «Сочи»: «Клубы действуют в рамках правил. Не представляю, как тут КХЛ может вмешаться. Но осадочек остается»

Сергей Коньков высказался о серийности обменов между СКА и «Сочи».

Вчера состоялась очередная сделка – клуб из Петербурга выменял у южан Борну Рендулича, отдав Марата Хуснутдинова.

«Мне трудно здесь что-то сказать. Между клубами есть определенные договоренности, они действуют в рамках правил, не нарушая никакого закона. Все, что не запрещено, то разрешено.

Конечно, такие переходы накладывают отпечаток. « » на ходу, команда показывает отличный результат, в сравнении с предыдущим сезоном. Но все равно мы понимаем, что все игроки хотят попасть в клуб, который будет сражаться за награды. Добавить тут больше нечего.

Я не представляю, как тут лига может вмешаться. Все дело в договоренностях между клубами. Но у зрителей все равно остается маленький осадок. Вокруг таких переходов всегда много разговоров», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

СКА забрал у «Сочи» лучшего бомбардира и снайпера. Ротенбергу захотелось «мускулов»