Сергей Коньков: «Возможно, «Трактору» и Гатиятулину нужна перезагрузка»

Сергей Коньков прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина из «Трактора».

«В первую очередь здесь сказалось недовольство результатом. Руководство команды не увидело, за счет чего Анвар сможет выправить ситуацию.

Возможно, команде нужна перезагрузка, так как в прошлом году она тоже не добилась того результата, которого от нее ожидали. Чтобы не упускать текущий сезон, было решено пойти на такие меры. Новый тренер может помочь им решить свои задачи.



Думаю, руководители клуба рассматривают людей, которые на это способны. Возможно, самому Гатиятулину нужно время для того, чтобы перезагрузиться.

Анвар – очень сильный тренер. Он доказал это своей работой с молодежью, но что-то пошло не так, как планировалось. Отдых может послужить во благо. Посмотрим за событиями в его отношении и за тем, кого пригласят в Челябинск», – сказал Коньков.