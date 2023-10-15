Заварухин о 3:2 ОТ с «Витязем»: «У «Автомобилиста» было много брака вначале, но перестроились и здорово провели 3-й период. 40 бросков и 2 гола – маловато, будем работать»
Николай Заварухин хотел бы видеть больше голов в ворота «Витязя» (3:2 ОТ).
«Не все у нас получалось в созидании, было много брака вначале. Потом перестроились, немного поменяли сочетания, здорово провели третий период.
40 бросков и два гола – это маловато, будем работать над этим компонентом. Есть броски от синей линии, с углов, но мало с точек поражения, откуда идет голевая ситуация», – сказал главный тренер «Автомобилиста».
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