Тренер «Автомобилиста» Заварухин про 2:1 с «Трактором»: «Здорово, что ребята ложились под шайбу, блокировали шайбу, сыграли по заданию»

Теги Трактор Автомобилист Николай Заварухин Сергей Широков КХЛ Олег Ли Даниил Романцев Хоккей

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Трактором» (2:1).

«Тяжелый матч для нас, здорово, что была живая лавка, боевая команда. Знали, что соперник на ходу, добавил в атаке, предупреждали ребят об этом. Выстояли «3 на 5», это основное было. Во втором периоде было движение в атаке, в третьем соперник владел инициативой.

Здорово, что ребята ложились под шайбу, блокировали шайбу, сыграли по заданию. 23 блокированных за матч – победная игра. Спрашивали про братьев в основном, «брат брату друг», здесь тоже получилось так.

Игра Широкова в звене с Романцевым и Ли? В Уфе мы уже пробовали это сочетание, на предсезонке они играли, в нужный момент в концовке капитан вовремя вывел шайбу, сегодня сыграли неплохо», – сказал тренер «Автомобилиста».

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1 комментарий

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Crosby andrei
Счет на табло, все что задумал тренер значит правильное решение , авто молодцы.
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