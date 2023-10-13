Тренер «Автомобилиста» Заварухин про 2:1 с «Трактором»: «Здорово, что ребята ложились под шайбу, блокировали шайбу, сыграли по заданию»

Николай Заварухин оценил победу «Автомобилиста» над «Трактором» (2:1).

«Тяжелый матч для нас, здорово, что была живая лавка, боевая команда. Знали, что соперник на ходу, добавил в атаке, предупреждали ребят об этом. Выстояли «3 на 5», это основное было. Во втором периоде было движение в атаке, в третьем соперник владел инициативой.

Здорово, что ребята ложились под шайбу, блокировали шайбу, сыграли по заданию. 23 блокированных за матч – победная игра. Спрашивали про братьев в основном, «брат брату друг», здесь тоже получилось так.

Игра Широкова в звене с Романцевым и Ли? В Уфе мы уже пробовали это сочетание, на предсезонке они играли, в нужный момент в концовке капитан вовремя вывел шайбу, сегодня сыграли неплохо», – сказал тренер «Автомобилиста».