Менелл об изучении русского языка: «Когда я понял, что получу паспорт, нанял преподавателей. Очень тяжело, но прогресс есть»

Бреннан Менелл рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

В июле 26‑летний американский защитник « » получил российское спортивное гражданство и перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Год назад я не уделял слишком много внимания изучению русского языка, но сейчас, получив гражданство, я понимаю, как важно уметь разговаривать на русском. Летом, когда я понял, что буду получать паспорт, я нанял преподавателей и начал заниматься. Это очень тяжело, но прогресс есть.

Некоторым людям легко даются языки, другим – чуть тяжелее. Я стараюсь, учусь каждый день, а парни в раздевалке мне помогают. Говорят со мной на русском и мотивируют учиться еще усерднее, чтобы я мог лучше их понимать и свободнее общаться.

Я слушаю, как разговаривают мои партнеры, пытаюсь общаться с ними, так мой русский становится лучше с каждым днем», – сказал .