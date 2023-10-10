Менелл об изучении русского языка: «Когда я понял, что получу паспорт, нанял преподавателей. Очень тяжело, но прогресс есть»

Теги КХЛ Динамо Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

В июле 26‑летний американский защитник «Динамо» получил российское спортивное гражданство и перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Год назад я не уделял слишком много внимания изучению русского языка, но сейчас, получив гражданство, я понимаю, как важно уметь разговаривать на русском. Летом, когда я понял, что буду получать паспорт, я нанял преподавателей и начал заниматься. Это очень тяжело, но прогресс есть.

Некоторым людям легко даются языки, другим – чуть тяжелее. Я стараюсь, учусь каждый день, а парни в раздевалке мне помогают. Говорят со мной на русском и мотивируют учиться еще усерднее, чтобы я мог лучше их понимать и свободнее общаться.

Я слушаю, как разговаривают мои партнеры, пытаюсь общаться с ними, так мой русский становится лучше с каждым днем», – сказал Менелл

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2 комментария

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Al561
Молодец парень, изучение языка страны проживания это уважение к ее жителям, к ее культуре, а не только бытовая необходимость.
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Геннадий Тимченко
по закону РФ обязательным условием для предоставления гражданства является сдача экзамена на знание русского языка.... Или как сказал Бенкендорф Дельвигу: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и Вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться»🤢
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