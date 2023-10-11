Мартемьянов о гражданстве РФ для Ли: «Он молодец. Принял решение, это непростой поступок. Для «Амура» это плюс, если он не будет считаться легионером»

Андрей Мартемьянов высказался о получении гражданства России Кэмероном Ли.

– Кэм Ли получил российское гражданство. Как вы восприняли желание этого парня, который, можно сказать, в том сезоне с ноги ворвался в лигу?

– Вполне положительно. Молодец. Принял решение, это непростой поступок. Решение довольно-таки серьезное.

И для нас это вообще плюс, если он не будет считаться легионером. Появится еще одна боевая единица хорошего уровня. Атакующий, хороший защитник, качественный, – сказал главный тренер « » .