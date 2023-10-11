Мартемьянов о гражданстве РФ для Ли: «Он молодец. Принял решение, это непростой поступок. Для «Амура» это плюс, если он не будет считаться легионером»
Андрей Мартемьянов высказался о получении гражданства России Кэмероном Ли.
– Кэм Ли получил российское гражданство. Как вы восприняли желание этого парня, который, можно сказать, в том сезоне с ноги ворвался в лигу?
– Вполне положительно. Молодец. Принял решение, это непростой поступок. Решение довольно-таки серьезное.
И для нас это вообще плюс, если он не будет считаться легионером. Появится еще одна боевая единица хорошего уровня. Атакующий, хороший защитник, качественный, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
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