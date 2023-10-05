Вице-президент КХЛ Каменский про Кэма Ли: «Почему вы считаете получение российского гражданства прецедентом? У «Амура» что, превышение легионеров идет?»

Теги Амур Валерий Каменский КХЛ лимит на легионеров Кэмерон Ли Хоккей

Валерий Каменский высказался о получении Кэмероном Ли гражданства России.

– Как относитесь к такому событию, учитывая, что в КХЛ идет прецедент за прецедентом?

– Почему прецедент за прецедентом? Почему вы считаете получение российского гражданства прецедентом?

Это решение игрока, который выбрал, а гражданство дает государство, поэтому ничего здесь удивительного я не вижу.

– Можно ли связать увеличение запросов на российское гражданство со стороны легионеров КХЛ с ужесточением лимита?

– Ну, у них, что, превышение легионеров идет? Я думаю, что принятие российского гражданства, наверное, престижно, чем какое-то рассмотрение легионеров или еще что-то.

Решение очень серьезное, поэтому люди принимают решение, те же, кто дает это гражданство, тоже рассматривают кандидатуру.

Я честно говоря, не в курсе, как этот процесс происходит, но раз ему дали гражданство, значит, он этого заслужил.

– Как я отношусь к тому, что Ли играет всего лишь год и уже получил гражданство?

Я же не знаю, как это все происходит, поэтому я не могу вам объяснить.

Вам надо в клуб позвонить, узнать, как он получил, почему, наверное, там более компетентные люди.

Я просто не вдавался в эти подробности, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

В составе «Амура», помимо Кэмерона Ли, выступают три иностранных хоккеиста – Янис Калниньш, Алекс Бродхерст и Ян Дрозг. Лимит на легионеров КХЛ в этом сезоне – три игрока.

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