Тренер «Барыса» про 0:6 с «Локомотивом»: «Все понимают, что проигрывать так нехорошо. У ребят не хватало свежести»

И. о. главного тренера «Барыса» прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:6).

«У ребят не хватало свежести. Разберем игру, посмотрим, что-то поправим. Все понимают, что проигрывать так нехорошо. Следующая игра будет другая.

Почему не поменяли вратаря? У Андрея Шутова микротравма руки, поэтому мы не стали рисковать, чтобы не усугубить. Шутов долечится и будет в строю.

Много штрафа в третьем периоде? Хотели быстрее шайбу забрать, отыграться, а получались удаления. Вообще там такие нарушения… То клюшку не убрал, то руку наложил.

Человек хочет быстрее шайбу забрать, а получается удаление. Просили играть терпеливее, не удаляться. Но получилось как получилось», – сказал Галым Мамбеталиев.