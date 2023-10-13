Никитин про 6:0 с «Барысом»: «Для «Локомотива» матч не был легкой прогулкой»
Игорь Никитин прокомментировал разгромную победу над «Барысом» (6:0).
«Два периода была достаточно упорная игра. Мы смогли выдержать опасные контратаки соперника. В третьем периоде быстрый гол предрешил исход матча. Довольны победой. Готовимся дальше.
Соперник расслабился? Я за свою команду скажу: для нас два периода точно легкой прогулки не было. У «Барыса» были моменты, Ваня [Бочаров] подчистил. Еще раз повторюсь, третий гол – как холодный душ, им было тяжело после этого.
Еще раз скажу, что для нас не был матч легкой прогулкой. Одно удаление? Мы разбирали большинство соперника. Я не скажу, что мы сделали акцент не удаляться, потому что все равно игра диктует свои правила. Общий настрой позволил нам не делать глупостей», – сказал главный тренер «Локомотива».
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