Никитин про 6:0 с «Барысом»: «Для «Локомотива» матч не был легкой прогулкой»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Барыс Иван Бочаров Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал разгромную победу над «Барысом» (6:0).

«Два периода была достаточно упорная игра. Мы смогли выдержать опасные контратаки соперника. В третьем периоде быстрый гол предрешил исход матча. Довольны победой. Готовимся дальше.

Соперник расслабился? Я за свою команду скажу: для нас два периода точно легкой прогулки не было. У «Барыса» были моменты, Ваня [Бочаров] подчистил. Еще раз повторюсь, третий гол – как холодный душ, им было тяжело после этого.

Еще раз скажу, что для нас не был матч легкой прогулкой. Одно удаление? Мы разбирали большинство соперника. Я не скажу, что мы сделали акцент не удаляться, потому что все равно игра диктует свои правила. Общий настрой позволил нам не делать глупостей», – сказал главный тренер «Локомотива».

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3 комментария

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Святослав Федорович
прогулки легче, возможно, не было ещё в этом сезоне
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Огюст
Чувствовалось по игре ,что игроки Локомотива полностью физически не выкладываются , так как впереди очень два сложных матча с сильными соперниками в гостях -Авангард и Цска -знали ,что победят на классе , так и случилось , ну и удаления у Барыса помогли закончить матч с крупным счётом , а вот гол Тесанова шедевральный !
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