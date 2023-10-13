Порядин о Голдобине и Морозове: «У нас золотое звено, потому что у нас Голдобин. Стараемся «заморозить» всех в зоне атаки и забить»

Теги Спартак КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Хоккей

Павел Порядин высказался о своем звене в «Спартаке».

В одной тройке с ним выступают Николай Голдобин и Иван Морозов.

«У нас золотое звено, потому что у нас Голдобин (созвучно английскому gold – «золотой» – прим. ред.).

Стараемся «заморозить» всех в зоне атаки и забить», – сказал Порядин.

Звено Морозова с Голдобиным и Порядиным набрало 62 очка на троих. «Спартак» забил 61 гол – лучшая результативность в КХЛ

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4 комментария

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rd_doc
кто там в ска не был еще? собирайтесь
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Кино Музыка
Титулов у Спартака немного, но бомбардиры были всегда.
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Machine Head
Готовьтесь в систему Ротенберга!
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Machine Head
Ответ Кино Музыка
Титулов у Спартака немного, но бомбардиры были всегда.
Не прибедняйся. Поболее в разы, чем у ска. Ну а по -поводу звезд и лидеров тут целая россыпь - устанем перечислять за всю историю.
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