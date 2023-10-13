Порядин о Голдобине и Морозове: «У нас золотое звено, потому что у нас Голдобин. Стараемся «заморозить» всех в зоне атаки и забить»

Павел Порядин высказался о своем звене в «Спартаке».

В одной тройке с ним выступают и .

«У нас золотое звено, потому что у нас Голдобин (созвучно английскому gold – «золотой» – прим. ред.).

Стараемся «заморозить» всех в зоне атаки и забить», – сказал Порядин.

Звено Морозова с Голдобиным и Порядиным набрало 62 очка на троих. «Спартак» забил 61 гол – лучшая результативность в КХЛ