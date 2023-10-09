Звено Морозова с Голдобиным и Порядиным набрало 62 очка на троих. «Спартак» забил 61 гол – лучшая результативность в КХЛ

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Хоккей

Первое звено атаки «Спартака» набрало больше 60 очков на троих.

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Николай Голдобин набрал 4 (0+4) очка, Павел Порядин записал на свой счет 2 (2+0) балла, Иван Морозов отметился 2 (1+1) очками.

Это хоккеисты первого звена «Спартака», которые в общей сложности набрали 62 очка на троих в 17 матчах.

Голдобин набрал 25 очков – он лидер гонки бомбардиров. На счету Порядина 19 баллов – он занимает второе место в списке снайперов. Морозов записал на свой счет 18 очков.

Также добавим, что команда тренера Алексея Жамнова забила 61 гол – это лучший показатель результативности в лиге.

16 комментариев

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genowayy
Ответ Фёдор Кузнецов
и при том только у Морозова +/- положительный, и то +1
Они много забивают в большинстве, а это не идёт в зачёт +/-. У Спартака большинство в топ-3 входит в лиге, если не выше.
+6
0
+6
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Fidan Kayupov
Ответ Фёдор Кузнецов
и при том только у Морозова +/- положительный, и то +1
это не показатель,есть другие для этого игроки
+6
-1
+5
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Pasha0403
Вот что Ковалев животворящий делает, очень радостно за него🙂
+2
0
+2
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HockeyMan
Ответ Фёдор Кузнецов
и при том только у Морозова +/- положительный, и то +1
Что вообще дает этот плюс минус?

Ну вышла пятерка и забила 4 года в большинстве и один пропустила в равных составах. Это разве плохая тройка?)

Или допустим другой пример, не к тройке а конкретно к игроку: идет атака на ворота Спартака и нападающий вместо того, что бы бежать назад, бежит на смену. Выходит Голдобин на секунду и тут же Спартак пропускает. Голдобин получает минус 1. Но разве это как то характеризует его игру?))

Есть и третий вариант развития событий: это когда к примеру ошибается защитник, а Порядин который был на поле получает минус.

Так в чем такая важность этого плюс/минус?)
+2
0
+2
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genowayy
Ответ HockeyMan
Что вообще дает этот плюс минус? Ну вышла пятерка и забила 4 года в большинстве и один пропустила в равных составах. Это разве плохая тройка?) Или допустим другой пример, не к тройке а конкретно к игроку: идет атака на ворота Спартака и нападающий вместо того, что бы бежать назад, бежит на смену. Выходит Голдобин на секунду и тут же Спартак пропускает. Голдобин получает минус 1. Но разве это как то характеризует его игру?)) Есть и третий вариант развития событий: это когда к примеру ошибается защитник, а Порядин который был на поле получает минус. Так в чем такая важность этого плюс/минус?)
В целом важный показатель, но его не надо смотреть в отрыве от остальных
+1
0
+1
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HockeyMan
Ответ genowayy
В целом важный показатель, но его не надо смотреть в отрыве от остальных
Ну вот объясните мне, чем он так важен? Вот если не смотреть игры, а просто открыть статистику +/-, что она вам даст? Вы уверены, что во всех этих минусах учавствовать конкретный игрок?
Так же как и в плюсах
+1
0
+1
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Илья Владимирович
Ответ HockeyMan
Ну вот объясните мне, чем он так важен? Вот если не смотреть игры, а просто открыть статистику +/-, что она вам даст? Вы уверены, что во всех этих минусах учавствовать конкретный игрок? Так же как и в плюсах
Для защитника важен, показывает надежность игры в обороне в равных составах.
+1
0
+1
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genowayy
Ответ HockeyMan
Ну вот объясните мне, чем он так важен? Вот если не смотреть игры, а просто открыть статистику +/-, что она вам даст? Вы уверены, что во всех этих минусах учавствовать конкретный игрок? Так же как и в плюсах
Если плюс/минус в районе 0, то мне до ничего не даст. Но когда я вижу защитника с большим минусом, то это говорит о том, что с ним команда на льду чаще пропускает. Не поленился сейчас открыть статистику защитников Витязя, там -3 это лучший показатель. Есть -8 и -10. И открыл локомотив, там +4/7/10. Всё-таки о чем-то этот показатель говорит?
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
и при том только у Морозова +/- положительный, и то +1
+5
-5
0
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Arti22
Лучшее звено со времён Панарин-Шипачёв-Дадонов
+1
-1
0
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Илья Владимирович
Хотелось бы, что они сохранили такую мощную результативность до конца сезона!
0
0
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Shaiba Bash
Мощно!
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HockeyMan
Ответ Илья Владимирович
Для защитника важен, показывает надежность игры в обороне в равных составах.
Для защитника еще куда не шло. Но и то, только минус. В плюсе он зачастую ничего не делает.

Но тут вообще разговор про тройку нападения и многие их обвиняют в плохом плюс/минусе.
Но что он показывает, никто сказать толком не может.

Я кажется привел уже массу примеров, когда игрок получает плюс или минус просто так
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Илья Владимирович
Ответ HockeyMan
Для защитника еще куда не шло. Но и то, только минус. В плюсе он зачастую ничего не делает. Но тут вообще разговор про тройку нападения и многие их обвиняют в плохом плюс/минусе. Но что он показывает, никто сказать толком не может. Я кажется привел уже массу примеров, когда игрок получает плюс или минус просто так
Это доп. показатель, наряду с перехватами, силовыми приемами, заблокированными бросками и тд. Но если там большой минус, то стоит задуматься.
0
0
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HockeyMan
Ответ Илья Владимирович
Это доп. показатель, наряду с перехватами, силовыми приемами, заблокированными бросками и тд. Но если там большой минус, то стоит задуматься.
Вот в этом то и смысл. Что это доп показатель на равне с силовыми и тд.
Но почему то все прикапываться только к плюс минус, никто не обсуждает перехваты и блокированные броски в плохом ключе
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Bojco Drocic
Ответ Фёдор Кузнецов
и при том только у Морозова +/- положительный, и то +1
Это здесь не причем
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