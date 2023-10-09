Звено Морозова с Голдобиным и Порядиным набрало 62 очка на троих. «Спартак» забил 61 гол – лучшая результативность в КХЛ

Первое звено атаки «Спартака» набрало больше 60 очков на троих.

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набрал 4 (0+4) очка, Павел Порядин записал на свой счет 2 (2+0) балла, отметился 2 (1+1) очками.

Это хоккеисты первого звена « », которые в общей сложности набрали 62 очка на троих в 17 матчах.

Голдобин набрал 25 очков – он лидер гонки бомбардиров. На счету Порядина 19 баллов – он занимает второе место в списке снайперов. Морозов записал на свой счет 18 очков.

Также добавим, что команда тренера забила 61 гол – это лучший показатель результативности в лиге.