Звено Морозова с Голдобиным и Порядиным набрало 62 очка на троих. «Спартак» забил 61 гол – лучшая результативность в КХЛ
Первое звено атаки «Спартака» набрало больше 60 очков на троих.
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Николай Голдобин набрал 4 (0+4) очка, Павел Порядин записал на свой счет 2 (2+0) балла, Иван Морозов отметился 2 (1+1) очками.
Это хоккеисты первого звена «Спартака», которые в общей сложности набрали 62 очка на троих в 17 матчах.
Голдобин набрал 25 очков – он лидер гонки бомбардиров. На счету Порядина 19 баллов – он занимает второе место в списке снайперов. Морозов записал на свой счет 18 очков.
Также добавим, что команда тренера Алексея Жамнова забила 61 гол – это лучший показатель результативности в лиге.
Ну вышла пятерка и забила 4 года в большинстве и один пропустила в равных составах. Это разве плохая тройка?)
Или допустим другой пример, не к тройке а конкретно к игроку: идет атака на ворота Спартака и нападающий вместо того, что бы бежать назад, бежит на смену. Выходит Голдобин на секунду и тут же Спартак пропускает. Голдобин получает минус 1. Но разве это как то характеризует его игру?))
Есть и третий вариант развития событий: это когда к примеру ошибается защитник, а Порядин который был на поле получает минус.
Так в чем такая важность этого плюс/минус?)
Так же как и в плюсах
Но тут вообще разговор про тройку нападения и многие их обвиняют в плохом плюс/минусе.
Но что он показывает, никто сказать толком не может.
Я кажется привел уже массу примеров, когда игрок получает плюс или минус просто так
Но почему то все прикапываться только к плюс минус, никто не обсуждает перехваты и блокированные броски в плохом ключе