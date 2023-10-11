Порядин равняется на Сергея Макарова: «Смотрим нарезки, в том числе и его игры. Стараюсь что-то брать, хотелось бы играть так же»

Павел Порядин сказал, что старается равняться на Сергея Макарова.

Форвард « » сказал, что вместе с партнерами по тройке и смотрит нарезки игр двукратного олимпийского чемпиона и члена Зала хоккейной славы.

Примечательно, что Порядин тоже выступает под 24-м номером. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний игрок набрал 19 (8+11) очков в 17 играх.

«Смотрим нарезки, в том числе и игры , он мне тоже очень нравится. Сравнивать, конечно, далеко, но мне он тоже симпатизирует, стараюсь что-то брать у него. Катание у него отличное, видно, как чувствовал игру. Поэтому хотелось бы играть так же.

Суть все равно одна – нужно играть максимально с шайбой, стараться играть так, как тройки в то время – друг под друга. Потому что если посмотреть на их движения, голова могла закружиться.

Играешь близко друг с другом, и сейчас это все получается, мы это пробуем на тренировках, стараемся что-то черпать оттуда. Приятно всегда играть с шайбой, в движении друг под друга. Надо не забывать про оборону, стараться получать наслаждение и для болельщиков.

Определенного кумира в хоккее у меня нет. Нравилось наблюдать за тем же Макаровым, Мартеном Сан-Луи, который по росту невысокий, как и я. Нравилась игра , Коннора Макдэвида, у каждого что-то интересное», – сказал Порядин.