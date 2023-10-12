Евгений Бирюков: «ЧМ без России – неполноценный. Противостояние с Канадой всегда было. Наша сборная должна вернуться на международный уровень»

Теги Салават Юлаев Сборная России по хоккею с шайбой Евгений Бирюков Сборная Канады по хоккею с шайбой КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Евгений Бирюков считает неполноценным ЧМ по хоккею без сборной России.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Вы много поиграли за сборную России. Как сейчас переживаете отстранение национальной команды от международных турниров?

– Конечно, это плохо. Международные игры сильно отличаются, это другой уровень и возможность сравнить свою игру с остальными сборными. Что хорошо для роста хоккеистов.

Но сейчас такая ситуация, что от нас ничего не зависит. Нужно принять это. Думаю, что в любом случае все наладится. Сборная России будет играть на чемпионатах мира и Олимпиаде.

– Без России чемпионаты мира не так интересны?

– Я считаю, что чемпионат мира без России – неполноценный. Противостояние России и Канады всегда было. Не знаю когда, но наша сборная должна вернуться на международный уровень, – заявил защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.

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3 комментария

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Костя Кот
только в протиаостоянии с канадой нас давным давно заменили фины
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Ruscello
В принципе нет никакого международного хоккея, а воспринимать его на уровне Вегас-Флорида … это утопия.
Ну и последний раз, нормальный международный хоккей, был на Олимпиаде в Сочи. Да и то - «с листа».
+1
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