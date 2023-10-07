Третьяк о Кубке Первого канала в Петербурге: «Здорово, что расширяется география турнира. Перед сборной стоит задача – побеждать, показывать атакующий хоккей»
Владислав Третьяк рассказал о проведении Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.
«Прекрасно помню, как в 1969 году я выходил на лед Северной столицы, играя за сборную СССР.
И вот теперь Санкт-Петербург впервые в истории примет Кубок Первого канала.
Здорово, что расширяется география нашего традиционного предновогоднего турнира.
Как и в прежние годы, перед нашей командой будет стоять задача побеждать – и при этом показывать яркий атакующий хоккей.
Не сомневаюсь, что игроки и тренерский штаб постараются сделать свою работу как можно лучше, чтобы порадовать болельщиков зрелищным, фирменным русским стилем, превратить турнир в праздник.
Приглашаю всех любителей хоккея на матчи Кубка Первого канала.
Ждем, что на трибуны «Ледового» придут и жители Санкт-Петербурга, и болельщики со всех концов нашей огромной страны.
Приходите поболеть за «Россию 25», станьте частью большого предновогоднего праздника!» – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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