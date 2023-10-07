Третьяк о Кубке Первого канала в Петербурге: «Здорово, что расширяется география турнира. Перед сборной стоит задача – побеждать, показывать атакующий хоккей»

Владислав Третьяк рассказал о проведении Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Прекрасно помню, как в 1969 году я выходил на лед Северной столицы, играя за сборную СССР.

И вот теперь Санкт-Петербург впервые в истории примет Кубок Первого канала.

Здорово, что расширяется география нашего традиционного предновогоднего турнира.

Как и в прежние годы, перед нашей командой будет стоять задача побеждать – и при этом показывать яркий атакующий хоккей.

Не сомневаюсь, что игроки и тренерский штаб постараются сделать свою работу как можно лучше, чтобы порадовать болельщиков зрелищным, фирменным русским стилем, превратить турнир в праздник.

Приглашаю всех любителей хоккея на матчи Кубка Первого канала.

Ждем, что на трибуны «Ледового» придут и жители Санкт-Петербурга, и болельщики со всех концов нашей огромной страны.

Приходите поболеть за «Россию 25», станьте частью большого предновогоднего праздника!» – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Ротенберг возглавит сборную «России 25» на Кубке Первого канала. Турнир пойдет в Петербурге – сыграют также Китай, Беларусь и Казахстан