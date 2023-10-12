Плющев о ЦСКА: «Инфантильная игра проскакивает, будто в парке культуры с девочками катаются»

Владимир Плющев высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2023/24.

Вчера клуб потерпел поражение в матче со « » (3:5).

«Результат неожиданный, предсезонные игры не предвещали того, что у возникнут серьезные проблемы по ходу регулярного чемпионата. Непонятно, по каким причинам они возникают. То армейцы выдают феерическую серию с очень результативным счетом, то проскакивает какая-то инфантильная игра, будто в парке культуры с девочками катаются.

На сегодняшний день в лиге много неожиданных и непонятных результатов, порой не поддающихся логике. Только, наверное, главный арбитр все знает, он же еще летом сказал, что будет веселый сезон.

«Спартак» в этом году выглядит гораздо лучше, чем в предыдущие годы, но не надо наводить тень на плетень. Не все идеально, и не все отскакивает от зубов. Но они, повторюсь, выглядят намного интереснее, чем в предыдущие годы, это факт», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.