Даниил Денисов о матче «Спартака» с ЦСКА в КХЛ: «Шайбу все-таки видно, главное присмотреться. Кайфанули от классного сюжета и уровня игры наших хоккейных братьев»

Теги Спартак ЦСКА Спартак премьер-лига Россия КХЛ Антон Зиньковский Леон Классен Даниил Хлусевич ахахаха Руслан Литвинов Даниил Денисов Максим Лайкин Хоккей

Футбольный «Спартак» поздравил хоккейную команду с победой над ЦСКА (5:3).

«Литвинов, Зиньковский, Хлусевич, Денисов, Классен и Лайкин с трибуны поддержали красно-белых братьев в сегодняшнем дерби против ЦСКА. Поздравляем с победой, парни!» – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале футбольного клуба.

«Сходили на хоккейное дерби. Все-таки «Спартак» и ЦСКА – в любом виде спорта эмоционально и интересно. Кстати говоря, шайбу все-таки видно, главное присмотреться.

Кайфанули с парнями от классного сюжета и уровня игры наших хоккейных братьев. Итог: победа – 5:3 и отличное настроение», – написал Даниил Денисов.

Фото: t.me/denisov8

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1 комментарий

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хоккеисты красавцы, а тебе Даня надо либо начать играть по-людски, либо посидеть подумать над своей игрой...ужас в последних матчах...
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