Даниил Денисов о матче «Спартака» с ЦСКА в КХЛ: «Шайбу все-таки видно, главное присмотреться. Кайфанули от классного сюжета и уровня игры наших хоккейных братьев»

Футбольный «Спартак» поздравил хоккейную команду с победой над ЦСКА (5:3).

«Литвинов, Зиньковский, Хлусевич, Денисов, Классен и Лайкин с трибуны поддержали красно-белых братьев в сегодняшнем дерби против . Поздравляем с победой, парни!» – сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале футбольного клуба.

«Сходили на хоккейное дерби. Все-таки « » и ЦСКА – в любом виде спорта эмоционально и интересно. Кстати говоря, шайбу все-таки видно, главное присмотреться.

Кайфанули с парнями от классного сюжета и уровня игры наших хоккейных братьев. Итог: победа – 5:3 и отличное настроение», – написал Даниил Денисов.

Фото: t.me/denisov8

Игра: проверьте свою футбольную орфографию