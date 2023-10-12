Майоров о победе «Спартака» над ЦСКА: «У спартаковцев в атаке взаимосвязи явно были лучше. Пара троек выглядела так, что армейцам было тяжело обороняться»

Борис Майоров прокомментировал победу «Спартака» в матче с ЦСКА (5:3).

«Очень понравилась игра «Спартака» в дерби с ЦСКА, здорово выглядела вся команда. Спартаковцы обыграли армейцев уверенно, а самое главное, что игра приличная была, довольно надежно в обороне и результативно в атаке.

Ошибки всегда бывают, но у «Спартака» в атаке взаимосвязи явно были лучше. Пара троек выглядела таким образом, что армейцам было тяжело обороняться.

Я думаю, что это лучший матч «Спартака» в сезоне из тех, что я видел. Работа Алексея Жамнова? Давайте отметим всю команду и всех тренеров. У Жамнова не такой уж богатый опыт работы с клубом, чтобы им сейчас восторгаться.

Мы все, например, восторгаемся футбольным ЦСКА и тренером Федотовым, но где результат? Результата не видно», – сказал двукратный олимпийский чемпион, председатель совета ветеранов «Спартака» .

Феерия Голдобина: 11 очков за 4 матча – его «Спартак» обыграл ЦСКА и забил больше всех в КХЛ