Майоров о победе «Спартака» над ЦСКА: «У спартаковцев в атаке взаимосвязи явно были лучше. Пара троек выглядела так, что армейцам было тяжело обороняться»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Жамнов Борис Майоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Борис Майоров прокомментировал победу «Спартака» в матче с ЦСКА (5:3).

«Очень понравилась игра «Спартака» в дерби с ЦСКА, здорово выглядела вся команда. Спартаковцы обыграли армейцев уверенно, а самое главное, что игра приличная была, довольно надежно в обороне и результативно в атаке.

Ошибки всегда бывают, но у «Спартака» в атаке взаимосвязи явно были лучше. Пара троек выглядела таким образом, что армейцам было тяжело обороняться.

Я думаю, что это лучший матч «Спартака» в сезоне из тех, что я видел. Работа Алексея Жамнова? Давайте отметим всю команду и всех тренеров. У Жамнова не такой уж богатый опыт работы с клубом, чтобы им сейчас восторгаться.

Мы все, например, восторгаемся футбольным ЦСКА и тренером Федотовым, но где результат? Результата не видно», – сказал двукратный олимпийский чемпион, председатель совета ветеранов «Спартака» Борис Майоров.

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3 комментария

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Михаил Опякин
Почему бы и не сказать пару добрых слов в адрес Жамнова?
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Caniball
Кто восторгается футбольным Цска и Федотовым?!
Абсолютно невзрачная игра в одну схему и тактику.
А вот результат как раз максимальный. При такой игре и подборе футболистов - серебро и кубок - это максимум, который он мог выжить. Что и сделал.
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Caniball
Ответ Михаил Опякин
Почему бы и не сказать пару добрых слов в адрес Жамнова?
Который в том числе подобрал себе хороший тренерский штаб, который слаженно работает и ставит игру.
Алексей Ковалев, например отвечает за игру в атаке и большинство.
И результат уже виден!
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