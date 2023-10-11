Жамнов о 5:3 с ЦСКА: «Спартаку» не хватило опыта в какой-то момент. Взяли тайм-аут, чтобы успокоиться, и игра вернулась в нужное русло»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

Алексей Жамнов рассказал, как «Спартаку» удалось обыграть ЦСКА (5:3).

«Разговаривали с ребятам, знаем по опыту предыдущего матча, что ЦСКА может добавлять. Все-таки опытная команда, не зря они пять лет подряд играют в финале.

Может, в какой-то момент нам не хватило опыта, это нормальные вещи. Мы взяли тайм-аут, чтобы ребят немного успокоить, и игра вернулась в нужное для нас русло.

В КХЛ от любой команды можно ждать сюрприза, если не настраиваешься, то можно об этом пожалеть. Матчи против топ-клубов дают опыт, пищу для размышления игрокам и тренерам», – сказал главный тренер «Спартака».

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