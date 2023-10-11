Федоров после 3:5 от «Спартака»: «Командная скорость ЦСКА оставляет желать лучшего. В 1-м периоде был зазор между линиями атаки и обороны. Все поправимо»

Сергей Федоров выразил недовольство командной скоростью ЦСКА.

Клуб проиграл «Спартаку» со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра в исполнении « », особенно в атаке. С игрой впереди у нас все в порядке, но в первом периоде был небольшой зазор между линиями атаки и обороны. Все поправимо.

Спасибо за самоотдачу, особенно тем, кто играл в третьем периоде. Все моменты нам понятны. Будем это исправлять и работать на результат.

– В третьем периоде команда почти вернулась в игру. Что помешало переломить?

– Думаю, вы все видели гол, который нам забили. Когда сделали 3:5, это не входило в наши большие планы по победе в этой игре. Ненужные удаления – тоже. Хоккей – игра быстрая, тут все бывает.

– Вспоминая дерби месяц назад, видите, в чем прибавил «Спартак»?

– Не так сильно слежу за соперником, но скажу одно: наша командная скорость оставляет желать лучшего. Как я уже сказал, как только мы сравняемся в командной скорости, у нас не будет проблем. Это комплексная проблема.

Как бы мы ни хотели, играем длинные сезоны на протяжении долгого времени. Иногда физическая усталость по нам бьет немного больше, чем по другим командам, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.