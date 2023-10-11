Ротенберг о 2:3 с «Локо»: «СКА мог вытащить игру, полностью контролировал ее ход во 2-м и 3-м периодах»

Теги Локомотив СКА КХЛ Андрей Педан Роман Ротенберг Степан Фальковский Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Локомотива» (2:3).

«Серьезно готовились к игре, понимали, насколько организованный и структурный соперник приедет к нам, все моменты учли.

В первом периоде где-то допустили ошибки. То, что мы просим, ребята не выполнили. Потом поговорили с ребятами в перерыве, и мы увидели ту команду, на которую мы рассчитываем.

Была задача забить, допустили на пересменке ошибку, соперник играет на наших ошибках. Мы допустили три ошибки, разберем их.

По самоотдаче во втором и третьем периодах вопросов нет, могли вытащить игру, полностью контролировали ход игры, здорово играл вратарь.

Мы играем с «Локомотивом» еще четыре игры, нам такие игры нужны, в них команды развиваются.

У нас еще много травм, особенно у защитников, мы понимаем, что травмы – часть хоккея, у нас там переломы. Надеемся, что скоро вернется Фальковский, есть хорошие новости по Педану», – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HockeyMan
По моему скромному мнению, Локомотив играл интереснее
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spetstorg76@mail.ru
«Переломы» «самолетные ноги»🤫
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Федор Макларен
Похоже мы с маэстро разные матчи смотрели. О каком доминировании СКА во втором периоде он говорит??? Локо мог все вопросы в нём уже снять
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tommy_hell_trigger
Смекалка и закалка не сработали, Йозе?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vdksjs
Видимо, я какую-то другую игру смотрел..
Перебросали, но не более
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pasha0403
хз где он там доминировал, 2 период смотрел, локо ску возил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KaizerSoze
Офигеть он жалуется на травмы)! Игроков не хватает)))
Как там его старшим и по совместительству хозяевам жизни всея руси еще не тошно от сынули/племяша. Когда они уже ему скажут ты зае (надоел) нас позорить, езжай в самарканд, а лучше и вообще все вместе бы рванули 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-6 AlexanderX
Цитаты великих людей: Есть хорошие новости по Педану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenitka
А что он может еще сказать? Игры просто нет.И дело не в игроках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Ротенберг, болельщики игру видели и то ,что никакого превосходства у вашей команды во втором и третьем периоде не было , то же видели , а опасных моментов в эти периоды у ваших ворот было больше создано игроками Локомотива и если бы не удачная игра вашего нового воротного , то счёт победный в пользу Локомотива был бы больше ! В целом по игре игроки Локомотива смотрелись агрессивней , напористей и комбинационий в атаке ! План на игру Никитина переиграл вашу " систему ", что показала игра ,где вы начали перетасовку звеньев, а так же счёт на табло !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Racheev
рома не унывает, болелы Локомотива рады, нейтральные наблюдатели на позитиве - похоже, данная ситуация печалит только болельщиков ски
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санитар-волк
развивайтесь дальше, в том же направлении. Жаль, низшей лиги на вас нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий