Ротенберг о 2:3 с «Локо»: «СКА мог вытащить игру, полностью контролировал ее ход во 2-м и 3-м периодах»
Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Локомотива» (2:3).
«Серьезно готовились к игре, понимали, насколько организованный и структурный соперник приедет к нам, все моменты учли.
В первом периоде где-то допустили ошибки. То, что мы просим, ребята не выполнили. Потом поговорили с ребятами в перерыве, и мы увидели ту команду, на которую мы рассчитываем.
Была задача забить, допустили на пересменке ошибку, соперник играет на наших ошибках. Мы допустили три ошибки, разберем их.
По самоотдаче во втором и третьем периодах вопросов нет, могли вытащить игру, полностью контролировали ход игры, здорово играл вратарь.
Мы играем с «Локомотивом» еще четыре игры, нам такие игры нужны, в них команды развиваются.
У нас еще много травм, особенно у защитников, мы понимаем, что травмы – часть хоккея, у нас там переломы. Надеемся, что скоро вернется Фальковский, есть хорошие новости по Педану», – сказал главный тренер СКА.
Перебросали, но не более
Как там его старшим и по совместительству хозяевам жизни всея руси еще не тошно от сынули/племяша. Когда они уже ему скажут ты зае (надоел) нас позорить, езжай в самарканд, а лучше и вообще все вместе бы рванули 😁