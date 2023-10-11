Ротенберг о 2:3 с «Локо»: «СКА мог вытащить игру, полностью контролировал ее ход во 2-м и 3-м периодах»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Локомотива» (2:3).

«Серьезно готовились к игре, понимали, насколько организованный и структурный соперник приедет к нам, все моменты учли.

В первом периоде где-то допустили ошибки. То, что мы просим, ребята не выполнили. Потом поговорили с ребятами в перерыве, и мы увидели ту команду, на которую мы рассчитываем.

Была задача забить, допустили на пересменке ошибку, соперник играет на наших ошибках. Мы допустили три ошибки, разберем их.

По самоотдаче во втором и третьем периодах вопросов нет, могли вытащить игру, полностью контролировали ход игры, здорово играл вратарь.

Мы играем с « » еще четыре игры, нам такие игры нужны, в них команды развиваются.

У нас еще много травм, особенно у защитников, мы понимаем, что травмы – часть хоккея, у нас там переломы. Надеемся, что скоро вернется , есть хорошие новости по », – сказал главный тренер .