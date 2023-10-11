Ротенберг о 2:3 от «Локомотива»: «СКА допустил ошибки, у нас молодые ребята, учатся. 2-й и 3-й периоды сыграли хорошо, за эту игру надо цепляться и идти вперед»
Роман Ротенберг высказался после матча против «Локомотива» (2:3).
– Хорошая игра, от ножа, обоюдоострая, подарили замечательную концовку, но обидное поражение.
– Сильный соперник, организованная команда, сыграли на наших ошибках. Мы допустили ошибки, у нас молодые ребята, учатся. Уберем ошибки, забьем свои голы.
У нас еще четыре игры с «Локомотивом». С каждой игрой будем улучшать. Сейчас есть время разобрать первый период. Второй и третий периоды ребята молодцы, сыграли очень хорошо.
За эту игру надо цепляться и идти вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Сильный - подготовил из заранее☝️☝️☝️
Что это за такой кредит доверия.Что бы его убрать,надо на хоккей не ходить.
Он в любом поражение ищет в ком то проблемы,но не в себе.В условной Магнитке его бы уже вышвырнули за результаты
*иногда отрицательная.
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