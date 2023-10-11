Ротенберг о 2:3 от «Локомотива»: «СКА допустил ошибки, у нас молодые ребята, учатся. 2-й и 3-й периоды сыграли хорошо, за эту игру надо цепляться и идти вперед»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Локомотива» (2:3).

– Хорошая игра, от ножа, обоюдоострая, подарили замечательную концовку, но обидное поражение.

– Сильный соперник, организованная команда, сыграли на наших ошибках. Мы допустили ошибки, у нас молодые ребята, учатся. Уберем ошибки, забьем свои голы.

У нас еще четыре игры с «Локомотивом». С каждой игрой будем улучшать. Сейчас есть время разобрать первый период. Второй и третий периоды ребята молодцы, сыграли очень хорошо.

За эту игру надо цепляться и идти вперед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА проиграл 3 из 5 последних матчей

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46 комментариев

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Maxim Shumov
Все верно - поражений много не бывает, надо еще идти вперед💪🏻
+67
-1
+66
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JENNINGS
Слабый мужчина - ищет оправдания
Сильный - подготовил из заранее☝️☝️☝️
+54
0
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gja
Локомотив провел пятый из шести последних матчей на выезде, можно сказать что домой "по пути" заскочили. У их даже не передать насколько самолетные ноги, но качество льда в Питере творит чудеса! Пользуясь моментом передаю привет финскому тренеру и желаю ему подготовки к ближайшим суперсериям.
+26
0
+26
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megaotstoi
Средний возраст обеих команд чуть больше 25 лет…
+17
-1
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Pruvik
Бла-бла-бла
+12
-2
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Джанлука Нальюка
молодые ребята с самолетными ногами
+10
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Ковид 07.10.52
Опять будут грабить...
+7
0
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oberkorn
Цеплялки прочь от нашего хоккея
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ds_hawk
Какие там у него молодые ребята?)
+6
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+5
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Vpered Zenit
Что за монополия в Питере.
Что это за такой кредит доверия.Что бы его убрать,надо на хоккей не ходить.
Он в любом поражение ищет в ком то проблемы,но не в себе.В условной Магнитке его бы уже вышвырнули за результаты
+5
0
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Nickolay Lyskov
Ответ Savardus
ну знаете, эта молодежь. Кетов, Пашнин, Галимов, Гальченюк. Вчера только школу закончили, агв
Только-только сп...ли у Сочи юного Рендулича.
+4
0
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Savardus
ну знаете, эта молодежь. Кетов, Пашнин, Галимов, Гальченюк. Вчера только школу закончили, агв
+5
-1
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Евгений Цыбулин
Ответ Maxim Shumov
Все верно - поражений много не бывает, надо еще идти вперед💪🏻
Да просто Йозе не знает,чего не хватает СКА:Еще звеньев 5 купить у конкурентов-потом попрёт)))
+4
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Dundee
Рома, уйди зарубеж. Ты ноль. Просто ноль. В хоккее и жизни. Надеюсь, ты посетишь, сибирский лесоповал когда нибудь
+3
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Alexey Catalonsky
У нас молодые ребята, учатся (с). Вопрос в том, чему ты их можешь научить? На деле, СКА переполненный высококлассными игроками деградирует не по дням, а по часам. РР - позорище лютое.
+3
0
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J-12
ну тогда вопрос. Почему у других тренеров в командах, молодые учатся быстрее? Не в вас ли случаем дело Роман?
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David Rigert
одну и ту же песню поет.
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Machine Head
Пора из Лады 12 человек возвращать и из Сочи . Не оправдала надежд сборная России 23 года .
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Владимир Данилов
Ответ David Rigert
одну и ту же песню поет.
Ну а что ему петь, если что ни матч, то победа*?

*иногда отрицательная.
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Vpered Zenit
ЦСКА видимо не в форме,что СКА проиграли,но Фёдоров ещё наверстает,а вот Ротенберг уже упёрся в потолок
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Hivaga22
Ответ Alexey Catalonsky
У нас молодые ребята, учатся (с). Вопрос в том, чему ты их можешь научить? На деле, СКА переполненный высококлассными игроками деградирует не по дням, а по часам. РР - позорище лютое.
А зачем молодых учить? Он как в том анекдоте: Демидова сломал, Мичкова потерял - вот и вся учёба.
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Сергей Лепехин
У кого Рома перед следующим туром оброк игроками возьмет ?
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Vpered Zenit
У нас молодой тренер,не надо в СКА шишки набивать,иди в МХЛ поработай для начала,а потом лезь во взрослый хоккей
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Владимир Данилов
Вы открыли новую отмазку: "молодые игроки".
Вам доступен бонус: отмазка "осень, похолодало".
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Михаил Качалов
Локо спасибо за игру, СКА настраиваейте систему, Роме посмотреть побольше матчей о хоккее, а может перейти к Ларионову асистентом, до сборной недопускать загуби, вроде всё.
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