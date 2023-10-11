СКА проиграл 3 из 5 последних матчей

СКА уступил «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это третье поражение команды тренера в пяти последних играх.

На этом отрезке клуб также проиграл «Сочи» (4:5) и минскому «Динамо» (2:4).

Победы были добыты над ЦСКА (3:2) и «Куньлунем» (6:2).

На данный момент занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 16 очков после 16 игр.