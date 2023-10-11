СКА проиграл 3 из 5 последних матчей

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА уступил «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это третье поражение команды тренера Романа Ротенберга в пяти последних играх.

На этом отрезке клуб также проиграл «Сочи» (4:5) и минскому «Динамо» (2:4).

Победы были добыты над  ЦСКА (3:2) и «Куньлунем» (6:2).

На данный момент СКА занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 16 очков после 16 игр.

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53 комментария

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viron199
Не знаю почему, но в последнее время каждое поражение СКА - как праздник. И только из-за одного персонажа. Вы только вдумайтесь - что бы он мог сделать? Что создать? Что проспонсировать? Что сделать? Да живи в своё удовольствие - кто тебе мешает? А он - в хоккей. И превратил хоккей в непечатное выражение. Профан и невежда.
+150
-3
+147
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HockeyMan
Приятно))

Никогда в жизни не болел так сильно, против какого-нибудь клуба. Спасибо Ротенбергу и его системе
+92
-3
+89
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Maxim Shumov
Какая красота, спасибо, Роман Борисович! Мы знали - вы не подведёте💪🏻

Теперь, лучшему тренеру придется забрать кого-нибудь у Локомотива, ну это не проблема
+60
0
+60
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Габорик
Запланированный системный сбой :)

Самолётные ноги уступили железнодорожным :)
+18
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Огюст
По острым , голевым моментам преимущество было в игре за Локомотивом и если бы не хорошая ,удачная игра воротного Ска , то счёт был бы более крупным в пользу Локомотива !
+18
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+17
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Maxim Shumov
Никогда бы не подумал, что буду следить за КХЛ, даже иногда матчи поглядывать. Но ротен делает свое дело, просто гвоздь программы, главная звезда лиги! Ни один Макдэвид так не хайпит
+15
-1
+14
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Василий Батарейкин
Ой, как хорошо-то!!! (Житель СПб)
+18
-4
+14
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GreenUfa
Такое ощущение что Локомотив играл с запасом, ну а СКА, продолжайте дальше забирать у своих фармов игроков которые более менее, может там тренер в игрушку наиграется
+16
-2
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Maxim Shumov
Ответ Pavlik76
не отдадим!!!
Сынок царского друга слышать отказы не привык
+13
0
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GreenUfa
Ответ viron199
Не знаю почему, но в последнее время каждое поражение СКА - как праздник. И только из-за одного персонажа. Вы только вдумайтесь - что бы он мог сделать? Что создать? Что проспонсировать? Что сделать? Да живи в своё удовольствие - кто тебе мешает? А он - в хоккей. И превратил хоккей в непечатное выражение. Профан и невежда.
Если бы но на самом деле был фанатиком хоккея, и хотел чтобы сборная была, он бы себя не поставил главным
+11
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+11
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Levaevich
Йозе, ваш выход
+10
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endrioo
В этой серии мэтру отечественного хоккея мешали его носки купленные за пару сотен евро, оказывается это были происки оси сзла сил Запада, из-за этого кровь приливала к голове не так активно из-за этого мысли были рассеянными и мэтр не поспевал за ходом матча.
+8
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bold
Он просто ночью , начало сезона НХЛ смотрел , не подготовился толком , понять и простить , схемы рисовал новые , изюминки искал , тот же Беррард, по рилсам великого учился
+7
0
+7
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Sanan1908
Наверное, долго летели до Ярославля)) ой, хотя стоп
+6
0
+6
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Ан-12
Ответ viron199
Не знаю почему, но в последнее время каждое поражение СКА - как праздник. И только из-за одного персонажа. Вы только вдумайтесь - что бы он мог сделать? Что создать? Что проспонсировать? Что сделать? Да живи в своё удовольствие - кто тебе мешает? А он - в хоккей. И превратил хоккей в непечатное выражение. Профан и невежда.
Солидарен с Вами. Но до Ротенберга ведь то же самое было)))
+9
-3
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Pavlik76
Ответ Maxim Shumov
Какая красота, спасибо, Роман Борисович! Мы знали - вы не подведёте💪🏻 Теперь, лучшему тренеру придется забрать кого-нибудь у Локомотива, ну это не проблема
не отдадим!!!
+7
-1
+6
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Угловой буллит
Но зато какой урон нанесён остальным клубам ! Хотя , да...Это ж из своих фармовзвбрали ...Я правильно понимаю, что это и есть Система Майкла Оливера, которая уничтожает( зачёркнуто) развивает росс. хоккей???
Радует одно - даже самые ватно-упоротые болелы ска и то давно не впрягаются за этого клоуна
+6
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Айвенго
Ответ viron199
Не знаю почему, но в последнее время каждое поражение СКА - как праздник. И только из-за одного персонажа. Вы только вдумайтесь - что бы он мог сделать? Что создать? Что проспонсировать? Что сделать? Да живи в своё удовольствие - кто тебе мешает? А он - в хоккей. И превратил хоккей в непечатное выражение. Профан и невежда.
Сейчас подобные ротенберги везде. Просто результаты "работы" Ромы заметнее остальных. Хотя вреда от деятельности Миллера, Сечина и остальных гораздо больше.
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Sgal
Кто на этот раз виноват - лед плохой или до Ледового ехать далеко в Петербурге? Судьи как минимум не мешали, а скорее наоборот. Чего-то он там про молодых ребят пропищал, но ребята (молодые и не очень) собраны в СКА со всей страны... Захотел "супертренер" Рендулича и вот уже из "фарма" приехал, захочет Мичкова вернуть так же будет... А ведь если бы не Серебряков (тоже такой себе переход) итог был бы печальней... По-моему, рецепт один - выгнать кудрявое посмешище и заиграет команда, народ-то мастеровитый собран...
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Nikita Starostin
мне,как болельщики ска лишь радость от этих поражений, пускай самолётный и дальше свой позор показывает
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virtus nachioni
РоРо в отставку)
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carden81
Туда им и дорога...
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Oleg Kovel
Какой замечательный вечер. Хоккейной шапито
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Crenk
Ура
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Сергей Омиго
Да гори они синем пламенем вместе со своим тренером,а игроки ска молодцы они показывают,что отрабатывают свои миллионы иногда и выпады и броски,но с народом солидарны
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