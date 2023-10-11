СКА проиграл 3 из 5 последних матчей
СКА уступил «Локомотиву» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это третье поражение команды тренера Романа Ротенберга в пяти последних играх.
На этом отрезке клуб также проиграл «Сочи» (4:5) и минскому «Динамо» (2:4).
Победы были добыты над ЦСКА (3:2) и «Куньлунем» (6:2).
На данный момент СКА занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 16 очков после 16 игр.
Никогда в жизни не болел так сильно, против какого-нибудь клуба. Спасибо Ротенбергу и его системе
Теперь, лучшему тренеру придется забрать кого-нибудь у Локомотива, ну это не проблема
Самолётные ноги уступили железнодорожным :)
Радует одно - даже самые ватно-упоротые болелы ска и то давно не впрягаются за этого клоуна