Ротенберг отправил Грицюка в запас по ходу игры с «Локомотивом». Форвард нанес один бросок за 9:02

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Арсений Грицюк Хоккей

Роман Ротенберг отправил Арсения Грицюка в запас по ходу игры с «Локомотивом».

СКА уступил в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

После второго периода клуб перешел на игру в три звена.

Нападающий СКА Арсений Грицюк не провел ни одной смены в третьем периоде. 

Его итоговое игровое время составило 9 минут и 2 секунды. Он нанес один бросок по воротам. 

СКА проиграл 3 из 5 последних матчей

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27 комментариев

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J-12
Система продолжает безжалостно перемалывать талантов
+55
-2
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akuna
Гриня, Гриня. Навешали молокососу лапши на уши, вот чем закончилось. Он ещё по дурости своей прошлую команду кинул и нехорошими интервью наградил, наплевав в колодец. Его уровень был весьма низким как и у Толчинского,они оба были продуктами системы тренера.
+28
-1
+27
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Machine Head
Пора в Сочи вместо Мичкова ! Система, однако ! Бггг
+23
-1
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бык бенни
Морозов феерит в Спартаке, Мичков в Сочи, игроки, которых Ротенберг НАМЕРЕННО отправил из СКА... Вдобавок, тоже сознательно отказался от Гусева и Яшкина в пользу Грицюка и Толчинского... Только вдумайтесь! Какие вопросы ещё могут быть о компетенции тренера?!
+18
0
+18
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YaroslavAgutin
Ответ J-12
Система продолжает безжалостно перемалывать талантов
Вопрос, когда таланты перестанут идти в систему?
+18
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Lanc
Ротенберг это царь Мидас, только наоборот.
Всё, к чему он прикасается, превращается в ..
+11
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J-12
Ответ YaroslavAgutin
Вопрос, когда таланты перестанут идти в систему?
ну это не ко мне вопрос. Может когда у Ротена совесть появится, а может когда молодёжь начнёт свою голову включать
+5
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Artur Sekhian
методы физрука
+4
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Зара Рудова
Помню, свой переход Сеня аргументировал тем, что в Аве ему не светит первое звено и первая спец.бригада, а вот в СКА все шансы))) Ладно, надеюсь, что еще возьмет своё, хороший, старательный парнишка
+4
0
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Bat Serghei
Я не фанат ска но лестницы метут с верхней ступени
+4
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J-12
Ответ marshal .masha
А при чем тут «система», что Грицуку в Авангарде не игралось?
в Авангарде игралось, а в ска не играется
+3
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marshal .masha
Бабаев умеет своих клиентов пристраивать. Сменки меньше деньги те же
+2
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*MVP*
Ответ бык бенни
Морозов феерит в Спартаке, Мичков в Сочи, игроки, которых Ротенберг НАМЕРЕННО отправил из СКА... Вдобавок, тоже сознательно отказался от Гусева и Яшкина в пользу Грицюка и Толчинского... Только вдумайтесь! Какие вопросы ещё могут быть о компетенции тренера?!
ромку-тренера подставил ромка-гм
+2
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Ыжык
Бабло капает, все нормально.
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carden81
Это же и есть естественный отбор системы вротенберга, нет определенных троек,кто лучше играет из этих и создаем первые три звена... Если же и эти не катят то смотрим на лучших в Ладе или Сочи...
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icey_punk
Надо воспитывать, правильно
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zach
Даже 81-й номер не помог
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Валерий Рзянин
А можно с тренером так же, но чтоб сразу на первой секунде убрали и до конца чемпионата, а потом ещё и в Сочи обменяли, а потом куда-нибудь в Эстонию?
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Валерий Рзянин
Система это - Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что что-то является большим, сложным, не полностью сразу понятным, при этом целым, единым.

Ротенберг точно понимает смысл этого??
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Dmitriy Racheev
А мог бы выпороть на конюшне. Хотя кто знает...
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Борнео
Рома, продолжай, жги. Я понимаю, что слабый СКА никому нежелателен, конкуренция нужна, но то, что сейчас происходит в хоккейном Питере, веселит народ нехило. Да и в футбольном тоже непонятки.
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Сергей Лепехин
Кандидат в Сочи
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Verhovn
Кто бы Рому отправил уже куда нибудь...
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YaroslavAgutin
Ответ J-12
ну это не ко мне вопрос. Может когда у Ротена совесть появится, а может когда молодёжь начнёт свою голову включать
Я понимаю, это риторический вопрос был...А так да, согласен, скорее пока он не уйдет сам.
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BEER FAN #77
А потом, здравствуй, Сочи ))
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