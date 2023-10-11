Ротенберг отправил Грицюка в запас по ходу игры с «Локомотивом». Форвард нанес один бросок за 9:02

Роман Ротенберг отправил Арсения Грицюка в запас по ходу игры с «Локомотивом».

СКА уступил в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

После второго периода клуб перешел на игру в три звена.

Нападающий СКА Арсений Грицюк не провел ни одной смены в третьем периоде.

Его итоговое игровое время составило 9 минут и 2 секунды. Он нанес один бросок по воротам.

СКА проиграл 3 из 5 последних матчей