Рендулич сыграет в 4-м звене СКА в 1-м матче после обмена из «Сочи». Он был лучшим снайпером и бомбардиром южан
Нападающий Борна Рендулич проведет первый матч в составе СКА в КХЛ.
Форвард сыграет в четвертом звене клуба в матче против «Локомотива».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 11 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Напомним, Борна Рендулич перешел в СКА 10 октября в результате обмена из «Сочи».
На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 16 матчах нынешнего сезона. Он был лучшим снайпером и бомбардиром «Сочи».
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