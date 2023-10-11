Рендулич сыграет в 4-м звене СКА в 1-м матче после обмена из «Сочи». Он был лучшим снайпером и бомбардиром южан

Нападающий Борна Рендулич проведет первый матч в составе СКА в КХЛ.

Форвард сыграет в четвертом звене клуба в матче против «Локомотива».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 11 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Напомним, Борна Рендулич перешел в СКА 10 октября в результате обмена из «Сочи».

На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 16 матчах нынешнего сезона. Он был лучшим снайпером и бомбардиром «Сочи».