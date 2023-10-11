Рендулич сыграет в 4-м звене СКА в 1-м матче после обмена из «Сочи». Он был лучшим снайпером и бомбардиром южан

Теги СКА КХЛ Сочи Борна Рендулич Хоккей

Нападающий Борна Рендулич проведет первый матч в составе СКА в КХЛ.

Форвард сыграет в четвертом звене клуба в матче против «Локомотива».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 11 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Напомним, Борна Рендулич перешел в СКА 10 октября в результате обмена из «Сочи».

На счету Рендулича 15 (9+6) баллов в 16 матчах нынешнего сезона. Он был лучшим снайпером и бомбардиром «Сочи».

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10 комментариев

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Кот24
делаем ставки, сколько он продержится в составе, до вылета из него
+11
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rd_doc
почетное место в 4-м звене, класс!
+10
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Анатолий Балич
Ответ rd_doc
почетное место в 4-м звене, класс!
убийца хоккея ротенберг
+5
0
+5
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Maxim Shumov
Какой прогресс, красавчик! Правильно сделал, когда решил играть в лучшей системе мира💪🏻
+4
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Михаил Качалов
Ответ rd_doc
почетное место в 4-м звене, класс!
Так ещё не приживется вот будет номер, и пойдёт он в Ладу.
+3
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komrad.loxanckin
Внедряют в систему
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Savardus
Ждем МакДэвида в 4-м звене Эдмонтона в этом году?
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zenitka
Вы не понимаете ничего,просто Роман Борисович считает,что 4-е это и есть самое топовое звено
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marshal .masha
Карьерный рост у хоккеиста). Вот спрашивается , чего они все бегут в это ска?
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Евгений Чачило
Вы просто не понимаете. Он с детства за СКА, всегда мечтал в большом клубе попробовать свои силы и побороться за кубок))
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